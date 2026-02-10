Ukrainos slidininkė braukė ašaras, kad tenka varžytis su jos namą sugriovusios Rusijos sportininkais

„Tai tiesiog liūdna“, – sakė Sofija Škatula, paaiškindama, kad namas Ukrainos rytinėje Sumų srityje netoli sienos su Rusija buvo visiškai sugriautas per apšaudymus kare, vykstančiame jau beveik ketverius metus.
18-metė sportininkė Milano ir Kortino žaidynėse varžėsi Tesero lygumų slidinėjimo stadione sprinto rungtyje kartu su Rusijos ir Baltarusijos sportininkėmis.
„Labai keista, – sakė S. Škatula. – Rusija toliau bombarduoja mano tėvynę, mano draugus, mano šeimą. Čia vis dar nelengva susikoncentruoti į sportą.“
Ji pabrėžė, kad jos pyktis nėra nukreiptas į pavienius sportininkus. „Jie nieko negali pakeisti“, – sakė slidininkė, atrankoje užėmusi 64-ąją vietą ir nepatekusi į lygumų slidinėjimo sprinto finalo varžybas.
Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) leidžia sportininkams iš Rusijos ir Baltarusijos varžytis kaip neutraliems sportininkams, taip buvo ir 2024 m. olimpinėse žaidynėse Paryžiuje.
Tačiau TOK paliko spręsti tarptautinėms federacijoms, ar taikyti šią taisyklę kiekvienos sporto šakos atrankos varžybose.
2023 m. TOK sustabdė Rusijos olimpinio komiteto narystę dėl Maskvos įvykdytos Ukrainos Donecko, Chersono, Luhansko ir Zaporižios sričių aneksijos.
Antradienį TOK patvirtino, kad ukrainiečių skeletonininkas Vladyslavas Heraskevyčius negali dėvėti šalmo, specialiai sukurto per karą su Rusija žuvusiems sportininkams atminti.