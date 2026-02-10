Už olimpinės širmos – aršus JAV ir antidopingo agentūros karas: D. Trumpas jau padėjo parašą

D.Trumpas nusprendė, kad JAV ir toliau užlaikys savo kasmetines išmokas WADA organizacijai. Tai paaiškėjo, kai D.Trumpas pasirašė federalinį finansavimo įstatymą, kuriuo įšaldė mokėjimus, kol WADA sutiks atlikto nepriklausomą auditą, rašė „Inside The Games“.
Ši nuostata buvo įtraukta į patvirtintą biudžeto tekstą, siekiant, kad Vyriausybė nepritrūktų lėšų.
JAV šią strategiją taiko nuo Joe Bideno administracijos laikų.
Kivirčas – labai blogu laiku
Įstatymo formuluotėje teigiama, kad „išorės antidopingo ekspertai ir patyrę nepriklausomi auditoriai“ turi patvirtinti, jog WADA ir jos vadovybė „veikia laikydamasi savo pareigų“, o agentūra šią formuluotę atmeta. WADA tikina, kad formuluotė pažeidžia pagrindines taisykles, kuriomis buvo pagrįsta pasaulinė antidopingo sistema.
Kivirčas vyksta sportui itin jautriu metu – per Milano-Kortinos žiemos olimpines žaidynes. Taip pat – JAV turint įtemptą sporto kalendorių, kuriame – ir pasaulio futbolo čempionatas, 2028 metų Los Andželo žaidynės ir 2034 metų Jutos žiemos olimpiada.
Senatas jau buvo davęs žalią šviesą projektui, o po paskutinio parlamentinio žingsnio trūko tik prezidento parašo, tad konfliktas per kelias dienas nuo politinės grėsmės virto įstatymo išlyga. 3,7 mln. JAV dolerių (3,13 mln. eurų) finansavimas tebėra įšaldytas.
Kovos lauke – Kinijos plaukikai
Pasak „Inside The Games“, šią konfliktinę situaciją pakurstė prieš 2021 metų Tokijo žaidynes įvykusi situacija, kai likus kelioms savaitėms iki olimpiados 23 Kinijos plaukikams buvo nustatytas teigiamas trimetazidino testas. Kinijos sportininkai tada išvengė sankcijų, nes WADA priėmė Kinijos valdžios paaiškinimą, kuriame rezultatai siejami su atsitiktiniu užteršimu.
Kai 2024 metais paaiškėjo šios istorijos aplinkybės, JAV ėmė viešai kelti klausimus dėl WADA skaidrumo ir pažeidžiamumo politiniam spaudimui.
Oficiali Vašingtono pozicija yra ta, kad mokėjimas nebus atliktas be išorinio vertinimo. Nacionalinės narkotikų kontrolės politikos biuro direktorė Sara Carter „The Athletic“ paskelbtame pareiškime teigė, kad „vyriausybės ar asmenys, siekiantys manipuliuoti taisyklėmis ar jų apeiti, turi būti patraukti atsakomybėn“ ir aiškiai nustatė D.Trumpo administracijos politinę kryptį.
Amerikiečiai aiškiai nurodė, kad JAV nesileis spaudžiama mokėti mokesčius WADA, kol nebus įgyvendinti reikalavimai.
JAV kovai su WADA vadovaujantis JAV antidopingo agentūros direktorius Travisas Tygartas nurodė, kad auditas būtų tik techninis ir moralinis minimumas.
„Atėjo laikas sutvarkyti WADA reikalus ir ištaisyti sistemą, kuri leido Kinijai pažeidinėti taisykles be pasekmių. Išorės antidopingo ekspertų atliekamas auditas yra elementarus, o WADA atsisakymas jį atlikti tik dar labiau kelia klausimą: ko dar jie bijo, kad bus atskleista?“, – JAV žiniasklaidai kalbėjo jis.
WADA į pareiškimus reaguoja itin griežtu tonu. Pasak organizacijos, piniginiai įnašai negali būti derybų objektu. WADA atstovas Jamesas Fitzgeraldas „The Athletic“ teigė, kad metiniai įnašai WADA nėra sąlyginiai, nes tai buvo nustatytas ir susitartas principas, įtvirtintas dar prieš 26 metus, kai organizacija buvo įkurta.
„Jei kiekviena vyriausybė priskirs sąlygas WADA mokesčiams, tai sukels chaosą“, – sakė J.Fitzgeraldas.
Kaltina amerikiečius
WADA prezidentas Witoldas Banka viešai tikina, kad organizacija yra skaidri ir atlieka daugiau auditų nei dauguma organizacijų.
„Nežinau jokios kitos tarptautinės organizacijos, turinčios tokius stiprius audito mechanizmus“, – tikino jis.
WADA tvirtina, kad įmokų sulaikymas yra politinis smūgis, o ne ekonominio išlikimo problema.
Agentūra prancūzų naujienų agentūrai AFP teigė, kad „akivaizdu, jog nėra idealu, kai vyriausybė savanoriškai sulaiko savo mokesčius“, tačiau teigia, kad poveikį sušvelnino papildomos įmokos ir kad ji išlieka „tvirtoje finansinėje padėtyje, o metinis biudžetas siekia apie 56 mln. JAV dolerių“.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Pasaulinė antidopingo agentūra (WADA)dopingas
Rodyti daugiau žymių