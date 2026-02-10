Vasario 10-ąją olimpinėse trasose – net aštuoni Lietuvos sportininkai

Mūsų šalies lygumų slidinėjimo komandai šiose žaidynėse atstovauja tie patys keturi sportininkai, kurie startavo ir 2022 m. Pekine olimpinėse trasose.
Antradienį 1,5 km sprinto klasikiniu stiliumi varžybose Tezero slidinėjimo stadione 1,5 km sprinto rungties klasikiniu stiliumi dalyviai startuos kas 15 sekundžių. Pirma iš lietuvių į trasą iššliuoš 21-erių Eglė Savickaitė (76 numeris; startas – 10 val. 34 min. Lietuvos laiku), o 20-metė Ieva Dainytė lenktynes pradės 85-a (10 val. 36 min 15 sek.).
„Trasa man labai patinka – ji tikrai sudėtinga, vien pakilimai ir nusileidimai. Oro sąlygos, sakyčiau, geros: nėra šalta, dieną šviečia saulė. Tačiau būtent dėl tokio oro trasa greitai tampa minkšta, posūkiai labai išmalti, todėl reikia daug pastangų išsilaikyti ant slidžių ir nenugriūti. Svarbiausia – atidirbti visą trasą taip, kaip esu pasiruošusi, suplanavusi ir nepadaryti jokių klaidų“, – varžybų išvakarėse LTOK.lt sakė E. Savickaitė.
Vyrų lenktynėse 30-mečiui Tautvydui Stroliai atiteko 66-asis starto numeris (11 val. 13 min. 30 sek.), o jau ketvirtose karjeroje olimpinėse žaidynėse dalyvausiančiam 36-erių Modestui Vaičiuliui – 77-asis numeris (11 val. 16 min. 15 sek.).
Iš viso sprinte varžysis 89 moterys ir 95 vyrai. Po 30 greičiausiųjų pateks į ketvirtfinalį. Vėliau vyks pusfinaliai ir finalai.
T. Stroliai tai bus jau antras startas Tezero olimpinėje trasoje – sekmadienį jis užėmė 70 vietą 20 km skiatlone. Po pastarųjų lenktynių sportininkas prisipažino, jog parodyti visas savo galimybės jam trukdė kojos trauma.
Bet, pasak, Lietuvos slidinėjimo rinktinės atstovo Jauniaus Drūsio sprinto lenktynes visi komandos narai pasitinka nusiteikę kovoti iš visų jėgų. „Sprinto rungtyje stipriausias mūsų rinktinėje yra Modestas Vaičiulis. Sprinto trasa puikiai paruošta, su dviem vidutiniais pakilimais ir viena ilga įkalne į finišą. Nusileidimai greiti, kurie reikalauja įgūdžių“, – paaiškino J. Drūsys.
Dar 2010 m. Vankuveryje olimpiečio karjerą pradėjęs M. Vaičiulis arčiausiai atkrintamųjų klasikinio stiliaus sprinto varžybų buvo atsidūręs 2018 m. Pjongčange, kur finišavo 42-as. 2022 m. Pekine slidininkai sprinto distanciją įveikė laisvuoju stiliumi.
Ketvirtosios šios žaidynės yra ir Lietuvos biatlono rinktinės lyderiui Vytautui Stroliai. Antrąkart olimpinėse žaidynėse dalyvauja Karolis Dombrovskis, o Nikita Čigakas ir Maksimas Fominas yra olimpiniai debiutantai.
Antradienį vyksiančiose 20 km asmeninėse lenktynėse, kurios prasidės 14.30 val. Lietuvos laiku, būtent 25-erių M. Fominas startuos pirmas iš lietuvių. Jis į trasą iššliuoš ketvirtas (14 val. 32 min.). Tai bus pirmas jo olimpinis žingsnis, nes N. Čigakas olimpiečio duonos paragavo sekmadienį mišrių komandų estafečių lenktynėse.
33-ejų V. Strolia startuos 32-as (14 val. 46 min.), 34-erių K. Dombrovskis – 55-as (14 val. 57 min. 30 sek.), 23-ejų N. Čigakas – 86-as (15 val. 13 min.).
20 km asmeninėse lenktynėse startuos 89 biatlonininkai. Ši rungtis nuo kitų skiriasi tuo, kad už netaiklų šūvį skiriamas ne baudos ratas, o prie rezultato pridedama papildoma minutė.
