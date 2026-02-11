SportasKitos naujienos

„Pati sunkiausia trasa“: žaidynėse „Super-G“ slalome startuoja A. Drukarovas

2026 m. vasario 11 d. 12:25
Lrytas.lt
Trečiadienį Milano-Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse kovą dėl medalių pradeda dar vienas lietuvis – slidininkas Andrejus Drukarovas.
Lietuvis dalyvaus „Super-G“ slalomo rungtyje. Rungties startas – 12:30 val. Lietuvos laiku, o 26-erių atletas startuos 36-as.
„Super-G“ – viena greičiausių ir pavojingiausių slalomo rungčių, dar žinoma kaip slalomas super gigantas. A. Drukarovui trasa bus pažįstama – lietuvis ne vienerius metus gyvena Italijos Bormijaus mieste, kur ir vyks olimpinių žaidynių varžybos.
Iš viso startuos 42 dalyviai. Kiekvienas iš jų turės įveikti 2414 metrų trasą, kurioje yra 46 vartai. Trasos aukštis – 714metrų. Šioje rungtyje atletai kartais pasiekia net 120 km/h greitį, o nugalėtoją paprastai lemia tik akimirkos.
„Mes retai turime galimybę treniruotis ant to šlaito, nes ten yra labai daug turistų, bet tikrai čia turiu pakankamai patirties. Manau, kad kokią savaitę per metus pavyksta treniruotis būtent ant šio šlaito. Tai yra labai svarbu – pažinoti šlaitą, kuriame vyks startas. Tai mane labai motyvuoja“, – Lrytas pasakojo A. Drukarovas.
Kaip pasakojo slidininkas, Bormijaus trasa – itin pavojinga.
„Jei žvelgsime į Pasaulio taurės varžybas, Bormijaus trasa yra pati sunkiausia greituminė trasa. Pagrindinė to priežastis – jos statumas. Ši trasa taip pat turi daug sunkių techninių vietų. Taip pat ši trasa yra gana pavojinga dėl pačio šlaito paruošimo, nes kasmet ten yra paruošiamas praktiškai „grynas ledas“, tad čia tikrai netrūksta traumų. Tuo buvo galima įsitikinti ir praėjusių metų Pasaulio taurės varžybose“, – teigė jis.
