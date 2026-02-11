Dailiojo čiuožimo galybė: šou dievu pramintas I. Malininas savo salto vėl kėlė euforiją

Su kolegomis komandinės rungties auksą kiek anksčiau žaidynėse jau laimėjęs I. Malininas, kaip ir buvo tikėtasi, trumpojoje programoje savo oponentus pranoko gana žymiai.
Buvo tikimasi, kad rusų šeimoje JAV gimęs atletas, turintas „ketvertų dievo“ (angl. Quad God) pravardę, pirmą kartą olimpinių žaidynių istorijoje programoje atliks keturgubą Axelio šuolį, ką tarp visų dalyvių jis pasaulyje gali padaryti vienintelis, tačiau žiūrovai kol kas to neišvydo.
Visgi I. Malininas, kaip jam įprasta, pademostravo ir atbulinio salto veiksmą, kuris tik nuo 2024-ųjų buvo panaikintas iš draudžiamų judesių sąrašo, o prieš tai buvo draustas beveik 50 metų. Įdomu tai, kad atbulinis salto nėra reglamentuotas ir papildomų taškų neatneša.
Techniškai itin sudėtinga I. Malinino trumpoji programa buvo net 5,85 taško stipresnė už antroje vietoje likusio japono Yuma Kagiyama ir 5,08 taško geresnė nei trečiąją vietą užėmusio prancūzo Adamo Siao Him Fa.
Iš viso I. Malininas surinko 108,16 taško ir 5,09 taško aplenkė Y. Kugiyamą (103,07).
„Būti favoritu yra vienas dalykas, iš tikrųjų tai padaryti esant spaudimui yra kita, – po pasirodymo, pasak „Reuters“, teigė I. Malininas. – Nenoriu pernelyg paskubėti ir sakyti, kad turiu garantuotą aukso medalį.“
Komandinėje rungtyje atletams iškilo viena specifinė bėda – apdovanojimų metu pakyla nebuvo padengta specialia gumine medžiaga, dėl ko nukentėjo atletų pačiūžos. Jos turėjo būti pagaląstos iš naujo.
„Man reikia šiek tiek daugiau laiko, kad priprasčiau prie pačiūžų. Nusprendžiau padaryti šiek tiek lengvesnę treniruotę ir duoti sau daugiau laiko, kad pasijausčiau patogiai su pačiūžomis ant ledo“, – aiškino I. Malininas.
Pasaulio čempionas taip pat atskleidė, kad nuo atvykimo į žiemos olimpines žaidynes dar nebendravo su savo mama, buvusia profesionalia čiuožėja Tatjana Malinina, kuri taip pat yra Italijoje.
„Ką man perdavė tėtis, ji nenori man sukelti papildomo streso. Ji nori, kad susitvarkyčiau vienas, nes manimi pasitiki“, – kalbėjo I. Malininas.
Trečiadienio vakarą ant ledo sugrįžta ledo šokių poros, tarp kurių – ir lietuviai Saulius Ambrulevičius ir Allison Reed. Vyrų laisvoji programa, nuspręsianti medalių laimėtojus, vyks ketvirtadienio vakarą.