Dar vienas kraupus kritimas – negalinčią atsistoti Kinijos snieglentininkę išvežė medikai

Kinijos sportininkę medikai ir savanoriai iš trasos išgabeno specialiais neštuvais, kurie įrėmino L. Jiayu kūną ir neleido dar labiau pabloginti situacijos. Sportininkė nebuvo praradusi sąmonės, tačiau negalėjo pakilti.
Dėl nelaimės ir medikų darbo varžybos buvo sustabdytos 15 min. 33-ejų kinė išvežta į ligoninę. Medikai neoficialiai tikino, kad nemato, kad sportininkė būtų patyrusi stuburo traumą. Vis dėlto jie tikino, kad kritusi galva kinė galėjo gauti traumą.
Sarah Burke, pasaulio snieglenčių čempionė, mirė nuo traumų, patirtų slystant ženyn trasoje Jutoje. Kevinas Pearce'as patyrė sunkių smegenų traumų, ruošdamasis 2010 m. olimpinėms žaidynėms.
L. Jiayu yra patyrusi sportininkė, tai buvo jos jau ketvirtosios žaidynės, o 2018-aisiais Pjongčange ji pasidabino sidabro medaliu.
Antrąją Milano-Kortinos olimpinių žaidynių dieną kalnų slidinėjimo varžybose turėjo pasirodyti legendinė amerikietė Lindsey Vonn.
41-erių viena tituluočiausių sportininkių pasirodė kalnų slidinėjimo greitojo nusileidimo varžybose, bet vos praėjus kelioms sekundėms po starto baisiai krito.
Netrukus visi žiūrovai nuščiuvo, prie sužalotos sportininkės išskubėjo medikai. Ji buvo išgabenta sraigtasparniu į medicinos įstaigą, o kaip paaiškėjo, jai buvo atliktos kelios operacijos.
