Išprotėjusią olimpinę Stelvio trasą vis dėlto įveikęs Andrejus Drukarovas prisipažino: „Baimės buvo“

Milano ir Kortinos olimpinių žaidynių „Super G“ rungtyje legendinėje Stelvio trasoje, kurią ne vienas kalnų slidininkas vadina sunkiausia pasaulyje, 26 metų A. Drukarovas užėmė 31-ąją vietą tarp 42 sportininkų. 2414 m ilgio trasą, kurios aukščių skirtumas – net 714 m, lietuvis įveikė per 1 min. 30,34 sek.
A. Drukarovas tapo pirmuoju Lietuvos kalnų slidininku, startavusiu šios rungties olimpinėse varžybose. Ir pirmuoju mūsų šalies atstovu, įveikusiu visą Stelvio trasą, esančią Bormijuje, apie kurią kalnų slidinėjimo pasaulyje sakoma: „Jei išgyvenai Stelvio, gali išgyventi bet kur.“
Olimpiniu čempionu tapo jau trečią aukso medalį Milano ir Kortinos žaidynėse iškovojęs šveicaras Franjo von Allmenas – 1 min. 25,32 sek. Prieš tai jis triumfavo greitajame nusileidime ir komandų dvikovėje kartu su Tanguy Nefu.
Sidabrą netikėtai iškovojo tarp favoritų šįkart nevardintas amerikietis Ryanas Cochranas-Siegle (1 min. 25,45 sek.), bronzą – kol kas be aukso liekantis šveicarų kalnų slidinėjimo fenomenas Marco Odermattas (1 min. 25,60 sek.).
„Man svarbiau ne užimta vieta, o tai, kad įveikiau Stelvio, nes čia pirmą kartą važiavau visą „Super G“ trasą. Baimės buvo. Aišku, klaidų pridariau per daug. Bet tai yra rungtis, kur aš turiu potencialo ir labai norėtųsi ją vystyti“, – kalbėdamas su LTOK.lt džiaugėsi A.Drukarovas.
Lietuvoje iki dešimties metų augęs, o vėliau į Šveicariją pas ten gyvenančią motiną persikėlęs atletas pastaraisiais metais gyvena būtent Italijos mieste Bormijuje, kur vyksta Milano ir Kortinos olimpinių žaidynių vyrų kalnų slidinėjimo varžybos. Todėl jas lietuvis vadina namų žaidynėmis.
Varžybų išvakarėse jis teigė, kad olimpinių žaidynių trasoje darbuojasi daugybė jo pažįstamų, kurie sveikino jį ir po finišo.
„Emocija – sunkiai nusakoma. Tiek daug pažįstamų finiše. Buvo nesuvokiamai faina“, – prisipažino A.Drukarovas.
Kalbėdamas apie techninius varžybų aspektus, lietuvis pastebėjo: „Šiandien trasa pastatyta labai atvira, tiesi. Todėl labiau techniškiems sportininkams tai nebuvo naudinga. Gal dėl to vienas pagrindinių favoritų italas Giovanni Franzoni nepateko tarp medalininkų, liko šeštas.
Kai atėjo man starto laikas, trasoje buvo nemažai duobių, suminkštėjusi danga, be to, suprastėjęs matomumas. Bet aš gavau visą informaciją iš trasos, kur stovėjo mano treneriai.“
Pasak A.Drukarovo, „Super G“ buvo tarsi repeticija prieš vasario 14 d. vyksiančias jo pagrindinės rungties – didžiojo slalomo – varžybas: „Tai buvo pasirengimo didžiajam slalomui dalis. Visi puikiai žino, kad „Super G“ nėra mano disciplina, bet ji puikiai praėjo.“
Paklaustas, ar „Super G“ startavo ir daugiau tarptautinės komandos „Global Racing Team“, su kuria treniruojasi lietuvis, narių, A.Drukarovas juokėsi: „Ne. Aš vienas toks išprotėjęs.“
Greičiausioje trasoje vietoje, vadinamoje Šv. Petro siena, 120 km per val. greitį pasiekęs Lietuvos olimpietis prisipažino: „Pajutau greitį, kurio niekada varžybose nebuvau pasiekęs. Techninėse rungtyse greitis daug mažesnis.“‘
Būtent nuo Šv.Petro sienos prasidės didžiojo slalomo trasa. O vasario 16-ąją vyksiančių slalomo rungties varžybų dalyviai, tarp kurių irgi bus A.Drukarovas, startuos iš dar žemesnio taško.
A. Drukarovui šios olimpinės žaidynės – jau trečiosios karjeroje. Bet iki šiol jis bandė jėgas tik slalomo ir didžiojo slalomo varžybose. Pastarosios rungties pasaulio reitinge Lietuvos kalnų slidinėjimo lyderis užima 58 vietą.
Anksčiau greituminėje kalnų slidinėjimo rungtyje olimpinėse žaidynėse yra startavęs tik vienas Lietuvos atstovas – Linas Vaitkus. Jis 1998 m. Nagane finišavo 25-as greitajame nusileidime. Tai iki šiol yra geriausias mūsų šalies kalnų slidininkų pasiektas olimpinis rezultatas.
Milano ir Kortinos olimpinių žaidynių moterų kalnų slidinėjimo varžybose startuos 17-metė Neringa Stepanauskaitė. Ji dalyvaus slalomo ir didžiojo slalomo lenktynėse.
