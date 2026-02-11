Kvapą atimantis pasirodymas: geriausias sezono balas ir jautrus A. Reed gestas

Čiuožėjai ne tik užsidirbo geriausią sezono balą, bet ir trumpam buvo įsitaisę pirmoje lentelės vietoje. Iškart po jų pasirodymo taip pat tapo aišku, kad lietuviai negaus žemesnės negu 7-os vietos, o suklupus varžovams paaiškėjo, kad nekris ir žemiau 6-osios. Būtent šią jie ir iškovojo, o tokio rezultato Lietuva šokiuose ant ledo nebuvo pelniusi nuo 2002 metų.
Ant Milano olimpinio ledo mūsų šokėjai atliko pasirodymą pagal „Faithless“ muziką „God is DJ“.
Iškart po jo, kamerą nukreipus į Lietuvos atstovus, A. Reed nepraleido ir jau tradicija tapusio jautraus gesto – parodė 2020-aisiais mirusio brolio nuotrauką.
Nuo pat jo netekties šis jautrus gestas lydi dabar Lietuvai atstovaujančią porą – A. Reed savo pasirodymus skiria jam.
Primename, kad A. Reed brolis Chrisas Reedas taip pat buvo dailiojo čiuožimo atstovas, dalyvavęs trejose olimpinėse žaidynėse.
Vos 31 vienerių metų profesionaliam sportininkui ir daugkartiniam dailiojo čiuožimo čempionui sustojo širdis.
„Su didžiuliu liūdesiu jums pranešu, kad mano švelnus, charizmatiškas ir mylintis brolis Chrisas savaitgalį netikėtai mirė.
Negaliu žodžiais apsakyti, kokį skausmą jaučiu. Jis buvo tyros sielos žmogus ir įėjęs į bet kurį kambarį užpildydavo jį džiaugsmu ir juoku. Jis visuomet žinojo, kaip mane priversti nusišypsoti. Myliu tave, broli“, – skaudžią naujieną anuomet pranešė sportininkė.
Tačiau mūsų dailiojo čiuožimo porai Milane bei šioje arenoje tikrai yra ir daugiau sentimentalių momentų. Nuo 2017 m. kartu šokantys A. Reed ir S. Ambrulevičius pirmą kartą pasaulio čempionate kartu čiuožė būtent čia.
Tačiau dabar šį ledą puošiantys olimpiniai žiedai tikrai ateityje kels dar daugiau sentimentų – bene 10 metų trukusią kelionę iki olimpo.
Ir nors S. Ambrulevičiui tai yra olimpinis debiutas, A. Reed jau dalyvavo 2010 m. Vankuverio žiemos žaidynėse atstovaudama Sakartvelui (šoko poroje su kartvelu Otaru Japaridze).
