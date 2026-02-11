Olimpinių medalių šiluma ant šaltojo ledo Milane – ledo šokėjai A. Reed ir S. Ambrulevičius siekia apdovanojimų

Tarp pretendentų – po ritminės programos itin aukštoje septintoje vietoje žengianti Lietuvos pora A.Reed ir S.Ambrulevičius.
Bendrą debiutą ant olimpinio ledo Milano ir Kortinos žaidynėse jiedu pirmadienį po ritminės programos apibūdino kaip „euforiją“ ir išpildė savo lūkesčius kone maksimaliai – gavę 82,95 balo. Tai vos 0,13 balo mažiau, nei šių metų Europos čempionate pasiektas jų karjeros rekordas.
Iki šiol tarp nepriklausomos Lietuvos atletų aukščiausiai olimpinėse žaidynėse buvo pavykę pakilti kitai šokių ant ledo porai Margaritai Drobiazko ir Povilui Vanagui, kurie 2002-aisiais Solt Leik Sityje buvo penkti.
Mūsų dailiojo čiuožimo porai Milanas bei ši arena tikrai kelia sentimentus. Nuo 2017 m. kartu šokantys A.Reed ir S.Ambrulevičius pirmą kartą pasaulio čempionate kartu čiuožė būtent čia. Tačiau dabar šį ledą puošiantys olimpiniai žiedai tikrai ateityje kels dar daugiau sentimentų – bene 10 metų trukusią kelionę iki olimpo.
Jei S.Ambrulevičiui tai yra olimpinis debiutas, tai A.Reed jau dalyvavo 2010 m. Vankuverio žiemos žaidynėse atstovaudama Sakartvelui (šoko poroje su kartvelu Otaru Japaridze).
Ant Milano olimpinio ledo mūsų šokėjai atliks pasirodymą pagal „Faithless“ muziką „God is DJ“.
1995 m. susikūrusi „Faithless“ laikoma viena ryškiausių elektroninės muzikos grupių pasaulyje. Kartu su tokiais vardais kaip „The Prodigy“ ar „Underworld“, britų muzikos grupė diktavo šokių muzikos tendencijas XX a. pabaigoje ir XXI a. pradžioje.
Lietuviai laisvąją programą atliks 14-ti. Starto rikiuotę lemia vieta ritminėje programoje – kuo vėliau pasirodo pora, tuo aukštesnę poziciją ji užėmė pirmadienį.
Kol kas užtikrintai pirmauja prancūzų pora Laurence Fournier-Beaudry ir Guillaume‘as Cizeronas ir, kurie ritminėje programoje surinko 90,18 balo.
Pekino olimpinėse žaidynėse čempionu su kita partnere Gabriella Papadakis tapęs G.Cizeronas papuolė į skandalo sūkurį prieš pat Milano žaidynes, kai buvusi partnerė autobiografijoje apkaltino prancūzą pernelyg didele kontrole. Nepaisant įtampos, būtent jie diktavo madas ant ledo.
Kiti pretendentai į olimpinį auksą – amerikiečių pora Madison Chock ir Evanas Batesas (89,72), buvo antri, o treti po ritminės programos rikiuojasi kanadiečiai Piper Gilles ir Paulas Poirier (86,18).
Lietuvos duetą dar lenkia britai Lilah Fear ir Lewisas Gibsonas (85,47), italai Charlene Guignard ir Marco Fabbri (84,28) bei JAV atstovai Emilea Zingas ir Vadymas Kolesnikas (83,53).
Į aštuonetą taip pat patenka Prancūzijai atstovaujantys Evgenia Lopareva ir Geoffrey Brissaud (82,25). Pastaroji pora per sausį vykusiame Europos čempionate buvo ketvirta, aplenkusi penktąją vietą užėmusius A.Reed ir S.Ambrulevičių.
Žemyno čempionais Šefilde vykusiose pirmenybėse tapo L.Fournier-Beaudry ir G.Cizeronas, sidabro medalius iškovojo Ch.Guignard ir M.Fabbri (210,34 tšk.), bronzos – L.Fear ir L.Gibsonas (209,51 tšk.).
Ledo šokėjų finalas (pasirodymo numeris, pora, šalies, balai už ritminį šokį, balai už laisvąją programą, bendra suma):
1. Sofija Val ir Asafas Kazimovas (Ispanija) – 64.98, 100.25, bendra suma 165.23.
2. Milla Ruud Reitan ir Nikolajus Majorovas (Švedija) 67.31, 97.74, bendra suma 165.05.
3. Holly Harrisas ir Jasonas Chanas (Australija) 67.75, 108.64, bendra suma 176.39.
4. Katerina Mrazkova ir Danielis Mrazekas (Čekija) 72.09, 109.35, bendra suma 181.44 (geriausias sezono rezultatas).
5. Phebe Bekker ir Jamesas Hernandezas (Didžioji Britanija) 72.46, 106.99, bendra suma 179.45 (geriausias sezono rezultatas).
6. Marie-Jade le Lauriault ir Romainas Gacas (Kanada) 74.35
7. Natalie Taschlerova ir Filipas Taschleras (Čekija) 75.33
8. Diana Davis ir Glebas Smolkinas (Sakartvelas) 77.15
9. Juulia Turkkila ir Mathiasas Versluisas (Suomija) 77.96
10. Christina Carreira ir Antonas Ponomorenko (JAV) 78.15
11. Olivia Smart ir Timas Dieckas (Ispanija) 78.53
12. Marjorie Lajoie ir zacharijus Lagha (Kanada) 79.66
13. Jevgenija Lopyriova ir Geoffrey Brissaud (Prancūzija) 82.25
14. Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius (Lietuva) 82.95
15. Emilea Zingas ir Vadimas Kolesnikas (JAV) 83.53
16. Charlene Guignard ir Marco Fabbri (Italija) 84.28
17. Lilah Fear ir Lewisas Gibsonas 85.47
18. Piper Gilles ir Paulas Poirier (Kanada) 86.18
19. Madison Chock ir Evanas Batesas (JAV) 89.72
20. Код страныFRA Laurence Fournier-Beaudry ir Guillaume 90.18
ledo šokiaiSaulius AmbrulevičiusAllison Reed
Rodyti daugiau žymių