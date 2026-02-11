Po finišo Lietuvos biatlonininkė kritikams rėžė: „Užsidėkite slides ir pabandykite pavažiuoti“

77-ąją tarp 90 dalyvių finišavo Sara Urumova, 81-oji – Lidija Žurauskaitė, 87-oji – Natalija Kočergina.
„Džiaugiuosi. Tai geriausias mano startas šį sezoną. Gaila tik dėl paskutinio šūvio, šiek tiek nesukontroliavau. Bet, manau, viskas neblogai. Reikės pažiūrėti, kaip greitis pasiskirstė pagal ratus. Nes sudėtinga buvo orientuotis, kadangi beveik visas lenktynes, išskyrus ketvirtą ratą, važiavau viena“, – savo pasirodymą vertino 25-erių J. Traubaitė.
Lietuvė po kartą suklydo antroje ir ketvirtoje šūvių serijoje, kai šaudė stovėdama. Dvi baudos minutes gavusios J. Traubaitės rezultatas – 46 min. 12,5 sek. Nuo aukso medalį iškovojusios prancūzės Julios Simon, šaudykloje suklydusios vieną sykį, olimpinių žaidynių debiutantė atsiliko 4 min. 56,9 sek.
Sidabro medalį iškovojo kita prancūzė Lou Jeanmonnot (atsiliko 53,1 sek.; 2 baudos minutės), o bronzą sensacingai laimėjo be klaidų šaudžiusi bulgarė Lora Hristova (atsiliko 1 min. 4,5 sek.).
Kalbėdama su LTOK.lt J. Traubaitė džiaugėsi sulaukusi išskirtinio palaikymo: „Atvažiavo tėvai, brolis, sesė, draugė. Jie stovėjo prie trasos. Buvo ir daugiau palaikančių. Ir mūsų personalo daug.“
1600 m virš jūros lygio esančioje Anterselvos biatlono arenoje šiandien protarpiais snyguriavo.
„Aukštis išties jaučiasi. Šiandien buvo geriau, nei per mišrių estafečių varžybas. Tik per apšilimą kažkaip labai sunkiai kvėpavosi, tai buvau šiek tiek išsigandusi prieš startą. Bet trasoje buvo visai neblogai. Į oro sąlygas važiuodama ne itin atkreipiau dėmesį.
Tik paskutiniame rate labiau pradėjo sniegelis kristi, o trasa buvo paledėjusi. Tai užvažiavus ant šviežio sniego pristabdydavo. Kaip tik laiku baigėsi varžybos“, – šyptelėjo J. Traubaitė. Paklausta, ar gera būti olimpiete, buvusi tituluota orientacininkė neslėpė: „Smagu.“
Tai buvo jau antros jos lenktynės olimpinėje trasoje. Mišrių estafečių komandų lenktynėse sekmadienį J. Traubaitė kartu su L. Žurauskaite, Vytautu Strolia ir Nikita Čigaku užėmė 20-ąją vietą.
24 metų S. Urumovai šios dienos varžybos tapo pirmuoju olimpiniu išbandymu. 24 metų sportininkė nuo nugalėtojos atsiliko 8 min. 29,7 sek. – ji gavo 3 baudos minutes, prašovusi pirmose dviejuose šaudymo ruožuose.
„Pasirodymą vertinu gana gerai, nes žinau, kad nesu labai greita, o čia atvažiavo pačios stipriausios pasaulio sportininkės. Čia mano trečias rimtesnis startas ir pirmas olimpinėse žaidynėse. Tai kažkokio tikslo užimti konkrečia vietą nekėliau. Padariau viską, ką galėjau.
Pirmą ratą pradėjau gal kiek per greitai. Dėl to per pirmus du šaudymus nepavyko susitvarkyti, bet trečiame rate nusprendžiau – reikia restarto, susikaupti iš naujo daryti tai, ką moku, būti čia. Ir pavyko atidirbti du paskutinius šaudymus.
Paskutiniame rate atidaviau viską. Žiūrovai gal sakys – ką aš čia spangstu. Bet galiu pasakyti viena – užsidėkite slides ir pabandykite pavažiuoti su pačiomis stipriausiomis sportininkėmis. Ir paskui pakalbėsime apie vietas“, – po olimpinio debiuto kalbėjo S. Urumova.
Dar viena olimpinių žaidynių debiutantė 26 metų L. Žurauskaitė prašovė penkis kartus (atsiliko 8 min. 39,6 sek.), o vyriausia Lietuvos olimpietė antrosiose savo žaidynėse startuojanti 40-metė Natalija Kočergina gavo net devynias baudos minutes ir čempionei pralaimėjo 12 min. 48,6 sek.
„Pavyko susitvarkyti su greičiu kojose visuose ratuose. Bet šaudymas kaip visada, nepavyko. Pastaraisiais metais man nesiseka šaudyti. O šioje rungtyje viską lemia šaudymas, kojomis nieko nepadarysi, jei daug nepataikys, gausi daug baudos minučių.
Tikiuosi, kad sprinte su šaudymu viskas bus gerai. Nes kol kas savijauta ir kojų greitis mane tenkina. Būdavo aukštikalnės čia labai daug nukerta greitį, nes pradeda spausti galvą ir kojos nebedirba.“
Vasario 14 d. lietuvės startuos 7,5 km sprinte. Patekusių tarp 60-ies greičiausiųjų vasario 15 d. lauks persekiojimo lenktynės. O vasario 18-ąją lietuvės atvers naują šalies biatlono metraščio puslapį – dalyvaus estafečių 4×6 km varžybose.
„Iki estafetės dar toli. Dar gali būti ir persekiojimo lenktynės. Kol kas reikia susikaupti artimiausioms varžyboms. Rytoj pas mus suplanuotas poilsis, nes prieš tai buvo penkios darbinės dienos. Pailsėsime. Poilsis bus aktyvus, kad visą dieną negulėtume lovoje. Ir ruošimės tolimesnėms varžyboms“, – teigė N. Kočergina.
S. Urumova apie būsimus startus sakė: „Pailsėsime, po to pasitreniruosime. Reikės pakalbėti su treneriu, kokios klaidos buvo, kad išvengčiau jų sprinte. Be abejo, labai norisi gerai sustartuoti estafetėje.“

