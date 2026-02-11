Po gyvenimo pergalės – šokiruojantis teiginys: olimpietis pareiškė apie neištikimybę partnerei

S. H. Laegreidas atskleidė, kad buvo neištikimas savo partnerei, o dėl to labai išgyvena.
„Tai buvo blogiausia savaitė mano gyvenime, – pareiškė sportininkas. – Yra žmogus, kuris gali to ir nematyti. Prieš šešis mėnesius sutikau savo gyvenimo meilę – gražiausią, mieliausią pasaulio žmogų – ir prieš tris mėnesius padariau didžiausią gyvenimo klaidą ir jai buvau neištikimas“, – norvegų NRK televizijai po finišo pareiškė vyras.
Nors spaudos konferencijoje S. H. Laegreidas teigė, kad gailisi, jei atėmė dėmesį iš auksą iškovojusio tautiečio Johano-Loavo Botno. Vis dėlto vėlesniame interviu su ta pačia NRK televizija vaikinas atskleidė, kad nebematė kitos galimybės.
„Bet kuriuo atveju žinojau, ką pasakysiu mixed zonoje (vieta, kur po varžybų sportininkai kalbasi su žurnalistais – red. past.). Tai nusprendžiau vakar. Kai laimėjau medalį, ta žinutė gal tampa stipresnė. Nedaug kas žino, ką pastaruoju metu perėjau. Dabar apie tai turbūt žino visas pasaulis, bet galvoje per pastarąsias dienas buvo daugybė minčių“, – teigė sportininkas.
„Neturėjau, ko prarasti. Turėjau tikros meilės galimybę ir neįtikėtinai susimoviau. Nesu tikras, ar galima už tai atleisti, – pasakojo biatlonininkas. – Bet jeigu tai duos bent mažutėlę galimybę papasakoti, kaip aš ją myliu, atliksiu socialinę savižudybę televizijos eteryje, kad tą šansą gaučiau.“
Norvegas merginos tapatybės nusprendė neatskleisti. Jis taip pat teigė, kad apie jo neištikimybę partnerei žinojo ir komandos draugas Johannesas Dale-Skjevdalis.
„Žinojome apie tai, taip, – teigė J. Dale-Skjevdalis. – Neturiu pernelyg daug komentarų. Gerai, kad jis apie tai atsivėrė. Jeigu jis nori apie tai kalbėti, viskas gerai, tačiau komentuoti apie tai yra sunku.“