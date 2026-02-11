SportasKitos naujienos

Slovakija olimpiados ledo ritulio turnyro starte tėškė sensaciją – įveikė olimpinius čempionus suomius

2026 m. vasario 11 d. 22:15
Lrytas.lt
Milano žiemos olimpinių žaidynių vyrų ledo ritulio turnyras startavo rimta sensacija. B grupės atidarymo rungtynėse Slovakijos rinktinė pateikė staigmeną ir rezultatu 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) sudaužė turnyro favoritą ir 2022 m. Pekino olimpinę čempionę Suomijos ekipą.
Tai buvo pirmoji slovakų pergalė nuo 2004 metų, kai jie nugalėjo suomius planetos pirmenybėse. Taip pat slovakai iškovojo pergalę prieš suomius po keturių pralaimėjimų olimpiadose.
Rungtynių didvyriu tapo NHL Monrealio „Canadiens“ puolėjas Jurajus Slafkovsky, pelnęs du įvarčius ir atlikęs vieną rezultatyvų perdavimą.
Slovakai kontroliavo padėtį ir pirmavo mačo pabaigoje 3:1.
Suomijos treneriai nutarė eiti „va-bank“, pakeitė vartininką šeštuoju žaidėju, tačiau galutinį tašką 58-ąją minutę padėjo A. Ružička, kuris įmušė ritulį į tuščius vartus.
Kitas rungtynes Slovakija žais vasario 13 dieną 13.10 val. su šeimininke Italija, o Suomija tą pačią dieną susikaus su Švedija.
