Lietuvos biatlonininkės olimpiadoje suklupo šaudant – geriausią vietą užėmusi J. Traubaitė „neuždarė“ tik dviejų taikinių

Trečiadienio popietę Milano-Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse asmeninėse biatlono 15 km distancijos lenktynėse startavo net keturios Lietuvos atstovės, kurios siekė mažiausiai pakartoti galingą mūsų biatlonininkų pasirodymą antradienį. Tačiau mūsų šalies atstovėms nepavyko be klaidų baigti varžybų – geriausiai pasirodė Judita Traubaitė, kuri nepataikė tik į 2 taikinius ir užėmė 47 vietą. Ji nuo nugalėtojos atsiliko 4 min. 56,9 sek.
15 kilometrų asmeninėse lenktynėse Lietuvai antrą kartą olimpiadoje atstovavo Natalija Kočergina, kuri vis dėlto neparodė sėkmingo šaudymo, nepataikiusi net į 9 taikinius. Ji galiausiai užėmė 87 vietą.
N. Kočergina žiemos olimpinėse žaidynėse debiutavo 2018-aisiais Pjongčange, asmeninėse lenktynėse finišavusi 30-a.
Debiutantė Judita Traubaitė nepataikė į 2 taikinius, Sara Urumova nepataikė į tris taikinius ir galiausiai finišavo 77-oje vietoje, o Lidija Žurauskaitė gavo 5 baudos minutes. L.Žurauskaitė 81 vietą.
Geriausias visų laikų moterų biatlono rezultatas priklauso Dianai Rosimovičiūtei, kuri 2006 metų Turino olimpinėse žaidynėse sprinto lenktynėse užėmė 18-ąją vietą.
Olimpine čempione tapo prancūzė Julia Simon, kuri 15 km įveikė per 41 min. 15,6 sek., nepataikiusi į vieną taikinį. Tai jau antrasis jos aukso medalis Milano žaidynėse. antrąją vietą užėmė kita prancūzė Lou Jeanmonnt, kuri nepataikė į du taikinius ir atsiliko nuo čempionės 53,1 sek. Trečia buvo netikėtai bronzą iškovojusi ir nė karto neprašovusi bulgarė Lora Christova. Ji atsiliko nuo nugalėtojos 1 min. 4,5 sek.
