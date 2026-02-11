Ukrainos sportininkas IOC draudimo nevykdys – žaidynėse dėvės ypatingos reikšmės šalmą

Vladyslavo Heraskevyčiaus teigimu, ant šalmo pavaizduoti apie pusę tuzino sportininkų, žuvusių per rusų atakas. Toks šalmas buvo sukurtas, siekiant pagerbti karo metu žuvusius kolegas sportininkus.
Platformoje „Instagram“ paskelbtame vaizdo įraše V. Heraskevyčius paaiškino, kad IOC atstovas, atsakingas už ryšius su sportininkais ir nacionaliniais olimpiniais komitetais, pasakė, kad jam neleidžiama dėvėti šio šalmo treniruočių ar varžybų metu.
Praėjusios savaitės atidarymo ceremonijoje Ukrainos nacionalinės rinktinės vėliavnešys pirmadienį treniruotėje pasirodė vilkėdamas pilką šalmą su tautiečių, žuvusių po Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 m., atvaizdais.
„Dėl jų pasiaukojimo galime čia varžytis kaip komanda. Aš jų neišduosiu“, – antradienį pareiškė V. Heraskevyčius. – „Naudojau [šalmą] vakar, naudojau šiandien, naudosiu rytoj ir naudosiu lenktynių dieną.“
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po to, kai pasirodė žinia apie IOC draudimą, programėlėje „Telegram“ paskelbtame įraše gyrė savo tautiečio gestą.
„Ant jo šalmo yra Rusijos nužudytų Ukrainos sportininkų, įskaitant dailiojo čiuožimo atstovo Dmytro Šarparo, žuvusio netoli Bachmuto, ir 19-mečio biatlonininko Jevheno Malyševo, žuvusio netoli Charkivo, portretai. Taip pat pagerbiami kiti Ukrainos sportininkai, žuvę Rusijos sukeltame kare“, – teigė V. Zelenskis.
Skeletono atstovas sulaukė tiek tautiečių, tiek kitų šalių federacijų palaikymui.
Dėl vis dar vykstančio karo Rusijai uždrausta dalyvauti olimpiadoje, tačiau jos sportininkai olimpinėse žaidynėse gali dalyvauti kaip individualūs neutralūs sportininkai.
skeletonasrogučių sportaskaras Ukrainoje
Rodyti daugiau žymių