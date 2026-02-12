2026-ųjų Milano-Kortinos žiemos olimpinių žaidynių porų dailiojo čiuožimo etapas trečiadienį pasiekė kulminaciją, o šiame emocijų, džiaugsmo bei įtampos kupiname paveiksle savo dažus paliko ir Lietuva.
S. Ambrulevičius ir A. Reed šį kartą atliko laisvosios programos šokį ir su rekordiniu asmeniniu rezultatu užbaigė pasirodymą šiose žiemos olimpinėse žaidynėse.
Nuaidėjus paskutiniams „Faithless“ „We Come 1“ kūrinio akordams pora iškėlė rankas į viršų ir suprato – tai yra jų momentas, kuris išliks širdyje iki pat gyvenimo galo.
Tą trečiadienio vakarą Milane vienu metu plakė ne tik S. Ambrulevičiaus ir A. Reed širdys – kartu su jais kvėpavimą buvo sulaikiusi visa Lietuva: pasididžiavimo jausmas, kurio inscenizuoti negalėtų net skambiausi Holivudo režisieriai.
„Neturiu žodžių, labai didžiuojamės savimi. Čiužėme iš visos širties. Neįtikėtina patirtis“, – kalbėjo 31-erių A. Reed.
Į trečiadienio laisvojo šokio programą A. Reed ir S. Ambrulevičius iščiuožė savo kraityje turėdami 82,95 balo, kuriuos pora surinko prieš dvi dienas atliko ritminio šokio metu.
Trečiadienį Lietuvos dailiojo čiuožimo atstovai už laisvąją programą buvo įvertinti 121,71 balo ir iš viso surinko 204,66 balo.
Tai naujas asmeninis poros rekordas, kuris jai lėmė šeštą vietą galutinėje įskaitoje. Tokio pasirodymo Lietuvos dailusis čiuožimas olimpinėse žaidynėse nematė net 24-erius metus.
„Viską palikome ant ledo, buvo labai smagu, tai buvo mūsų ilgos kelionės viršūnė. Sučiuožti taip, kaip sučiuožėme – daugiau negalime paprašyti. Čiuožti ir matyti tiek Lietuvos vėliavų ir jaustis lyg Lietuvoje buvo viršūnė. Pasiliekame šį vaizdą sau ilgam“, – pridūrė 33-ejų S. Ambrulevičius.
Kaip Lietuvos porai pavyko olimpinėse žaidynėse pasiekti aukščiausią karjeros rezultatą?
„Labai smagu dėl to. Buvo pasiruošimas. Turėjome tikslą pasiekti piką žaidynėms ir dėka trenerių ir mūsų pasirengimo mums tai pavyko. Buvo daug jaudulio, buvo adrenalino bangos, kokių dar gyvenime neturėjau.
Kai užgrojo muzika – elementas ir po elemento. Kūnas degė „nesveikai“, o emocija vedė toliau“, – samprotavo lietuvis.
Tarp 10 tūkst. Milane lietuviams plojusių žmonių buvo ir S.Ambrulevičiaus tėtis bei A.Reed mama – tai pirmas kartas, kai abiejų čiuožėjų tėvai kartu gyvai žiūrėjo savo vaikų pasirodymą.
„Susitiksime su tėvais, draugais. Paskui žiūrėsime, nereikia galvoti apie šventes, bus ir taip smagu“, – apie būsimus šventės planus kalbėjo S. Ambrulevičius.
Iki šiol per visą mūsų šalies dailiojo čiuožimo istoriją olimpinėse žaidynėse aukščiausią poziciją buvo užėmusi Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas.
2002-aisiais Solt Leik Sityje (JAV) dailiojo čiuožimo pora turėjo būti apdovanota medaliu, bet dėl absurdiškų teisėjų sprendimų, kuris vėliau virto tarptautiniu skandalu, buvo nustumta į penktąją vietą – ji iki šiol išlieka didžiausiu laisvos Lietuvos pasiekimu žiemos olimpiadoje.
– Kaip jūs vertinate faktą, kad sušokote antrą geriausią Lietuvos pasirodymą atkūrus Nepriklausomybę? – buvo paklausta S. Amburlevičiaus.
– Labai džiaugiamės, kad galime tai padovanoti Lietuvai, labai maža šalis, o turime tokį palikimą dailiajame čiuožime. Džiugu, kad galime palaikyti tradicijas ir rodyti tokį rezultatą mums didžiulė garbė ir pasididžiavimas.
– Pasiekėte karjeros rekordą. Ar tai reiškia, kad ir antrosios žaidynės lauks po ketverių metų?
– Mes dar šitų nebaigėme (juokiasi).
– Ar tas Saulius, kuris būdamas vaikas pirmą kartą su pačiūžomis užlipo ant ledo, galėjo įsivaizduoti tą akimirką, kuri yra dabar?
– Ne. Prieš dvejus metus negalėjome pagalvoti, kad būsime olimpinėse žaidynėse. Kai pradėjome šokti kartu buvo minčių, kad mums patekti į olimpines žaidynes bus sunku.
Ir su pilietybėmis, ir praėjusios istorijos. Mūsų meilė sportui ir bendras susitelkimas darbui ėjo šalia. Šitie dveji metai buvo toks sprogimas, kad nežinau...
– Yra žmogus, kuriam norėtum skirti šį pasirodymą olimpinėse žaidynėse?
– Allison. Kiek mes praėjome su ja. Kiek mes turėjome pakilimų ir nuopuolių, turbūt dauguma porų neturėjo niekados. Kad mes vienas kitą už rankos turėdami tempėme į viršų ir kada reikėjo.. Nežinau, aš labai didžiuojuosi savo partnere.
Tai yra mūsų kelionė, o palaikymas ir Lietuvos meilė buvo vienas iš didžiausių pasididžiavimų, kuriuos turėjome. Olimpinės žaidynės mums buvo lyg dovana, kuria galėjome dalintis.
– Savo pasirodymą jau baigėte, planuojate likti žaidynėse iki jų pabaigos?
– Taip. Bet kelioms dienoms išvyksime. Allison į Florenciją, aš į Maltą trims dienoms, bet vėliau grįšime, lauks susitikimas su ambasada, Vasario 16-ios minėjimas ir ateisime laikyti mūsų Medos (Variakojytės). Labai svarbu palaikyti mūsų lietuvaitę.
