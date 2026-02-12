„Niekingas žingsnis“: dėl iš olimpiados išmesto Ukrainos atstovo – audra ir Lietuvoje

Pastarajam tokia bausmė skirta, nes šis atsisakė paklusti IOC ir paskelbė, kad ruošiasi ir varžytis su šalmu, ant kurio – Rusijos pražudytų Ukrainos sportininkų veidai.
Toks IOC sprendimas žaibiškai sukėlė audrą.
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) kartu su Latvijos olimpinius komitetu jau kreipėsi į Tarptautinę bobslėjaus ir skeletono federaciją (IBSF).
Kreipimesi nurodytas reikalavimas nurodyti tokį sprendimą, kurį iniciavo IOC.
Viena pirmųjų Lietuvoje į situaciją sureagavo liberalų pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
„Tarptautinio olimpinio komiteto moralinė kapituliacija ir ukrainiečio olimpiečio Vladyslavo Heraskevyčiaus pergalė, vertingesnė už aukso medalį.
TOK biurokratai visgi pasidavė spaudimui ir diskvalifikavo sportininką už tai, kad jis dėvėjo šalmą su Ukrainos sportininkų, žuvusių per rusijos atakas, atvaizdais.
Tuo pat metu į olimpiadą įlesti „neutralūs“ rusijos sportininkai, kuriuos tribūnose palaiko veikėjai su sovietine simbolika.
Didžiulė pagarba Ukrainos sportininkams, kurie savo medalius aukoja tam, kad primintų pasauliui apie tai, kas yra dar svarbiau nei sportas“, – feisbuke rašė ji.
Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas pabrėžė, kad sprendimą vertina labai neigiamai.
„Sportas visada buvo ir turi išlikti vertybių, pagarbos bei solidarumo erdve. Kai atletas pagerbia karo aukas – civilius ir gynėjus, netekusius gyvybės ginant savo valstybės laisvę – tai nėra politinė provokacija. Tai yra žmogiškas, moralinis gestas, liudijantis pagarbą žuvusiesiems ir jų artimiesiems, – feisbuke skelbė jis.
Manau, kad sprendimas bausti sportininką už tokį pagarbos ženklą neatitinka nei sporto dvasios, nei humanizmo principų. Tarptautinė sporto bendruomenė turėtų aiškiai atskirti agresiją ir jos pasekmes nuo aukų atminimo. Pagerbti žuvusiuosius – tai ne politikuoti, o išreikšti solidarumą su savo tauta, patiriančia brutalią agresiją.
Lietuva nuosekliai remia Ukrainos laisvės kovą ir jos žmones. Tikimės, kad tarptautinės sporto institucijos dar kartą įvertins savo sprendimus ir užtikrins, kad sportininkai nebūtų baudžiami už pagarbą žmogaus gyvybei ir tautos orumui.“
Tarptautinėje bendruomenėje ypač populiariame tinkle „X“ pasirodė ir prezidento Gitano Nausėdos žinutė anglų kalba: „Kritusių karių atminimas gyvuos amžinai. Mes didžiuojamės tavimi, V. Heraskevyčiau. Dėl tavo drąsos parodyti tikrąjį karo veidą 2026 metų olimpiadoje. Šlovė herojams!“
Aiškią žinutę tarptautinei bendruomenei pasiuntė ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys: „Kritusių Ukrainos sportininkų atminimas nėra pažeidimas. Šalmas rodo veidus, ne šūkius – žmogišką duoklę Rusijos kare žuvusiems Ukrainos sportininkams, kurią reikia gerbti, o ne nutildyti ir drausti.
IOC sprendimas uždrausti šią duoklę yra niekingas žingsnis, nevertas sporto dvasios puoselėjome. Reiškiu visišką solidarumą su Ukrainos skeletono sportininku V. Heraskevyčiumi ir Ukrainos žmonėmis.“
Portalui Lrytas Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) perdavė ir ministrės Ramintos Popovienės reakciją.
„„Rusijos vykdoma brutali agresija prieš Ukrainą kasdien pražudo nekaltus žmones, taip pat – ir sportininkus, trenerius, jaunus žmones, kurių vieta turėjo būti stadionuose, o ne fronto linijoje. Todėl Ukrainos sportininko V. Heraskevyčiaus sprendimas pagerbti žuvusiuosius pirmiausia yra žmogiškas, jautrus atminimo gestas, o ne politinis pareiškimas.
Olimpinės vertybės kalba apie pagarbą žmogui, orumą ir taiką. Tikime, kad pagarba žuvusiems už savo šalies laisvę negali būti laikoma šių vertybių pažeidimu. Lietuva tvirtai remia Ukrainą ir jos sportininkus – jų skausmas ir jų atmintis negali būti ištrinti taisyklių formalumu“, – teigė R. Popovienė.
skeletonasViktorija Čmilytė-NielsenLietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK)
Rodyti daugiau žymių