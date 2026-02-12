Auksinę ledo šokėjų porą garbindama Prancūzijos spauda netaisyklingai parašė žodį „šedevras“

„Medalių lavina“
Prancūzijos sportininkai per praėjusias trejas žiemos olimpines žaidynes iškovodavo po 14–15 medalių. Olimpinės žaidynės trunka dvi savaites, tad skaičiuojant vidurkį, gautųsi maždaug vienas medalis per dieną.
Trečiadienį Milano-Kortinos žaidynėse prancūziškas medalių „planas“ buvo viršytas keturis kartus. Iš pradžių bronzos medalį į Prancūzijos taupyklę įdėjo akrobatinio slidinėjimo gūbrinio slidinėjimo varžybose trečiąją vietą užėmusi Perrine Laffont, po to biatlono asmeninėse lenktynėse dvi pirmąsias vietas užėmė Julia Simon ir Lou Jeanmonnot, o vakare puikų trečiadienį vainikavo dailiojo čiuožimo ledo šokių čempionais tapę Laurence Fournier-Beaudry ir Guillaume‘as Cizeronas.
„Medalių lavina“, – ketvirtadienį viršelyje parašė „Le Parisien“ dienraštis, išspausdinęs didelę trijų triumfuojančių prizininkių nuotrauką.
Paryžiaus leidinys ruošdamas viršelį nesulaukė, kol vėlai vakare baigėsi ledo šokių varžybos, todėl pirmajame puslapyje trūko čempionais tapusių L. Fournier-Beaudry ir G. Cizerono.
Svarbiausias Prancūzijos sporto dienraštis „L‘Equipe“ ir „Le Figaro“ dienraščio sporto priedas palaukė, kol baigėsi visa trečiadienio olimpinė programa. Jų viršeliuose ledo šokėjų pora nustelbė kitus medalius laimėjusius Prancūzijos sportininkus.
„Visos spalvos“, – pirmajame puslapyje parašė „L‘Equipe“. „Auksinis Guillaume‘o Cizerono ir Laurence Fournier-Beaudry šedevras“, – ledo šokėjus labiausiai išskyrė „Le Figaro“.
Žodis „šedevras“ buvo parašytas netaisyklingai. Jį buvo galima perskaityti kitaip: „Aukso valdovas“.
„Aukso valdovas“
„Aukso valdovas“ G. Cizeronas trečiadienį iškovojo antrąjį olimpinį aukso medalį. Tačiau šiedu apdovanojimai buvo laimėti visiškai nepanašiomis aplinkybėmis: prieš ketverius metus ant Pekino olimpinio ledo G. Cizeronas šoko su Gabriella Papadakis, Milane jo partnerė buvo L. Fournier-Beaudry.
G.Cizeronas ir G.Papadakis ledo figūras kartu raižė keliolika metų. Klermone-Ferane dailiojo čiuožimo treniruotes lankę vaikai ledo šokių pora tapo būdami maždaug dešimties ir bendro tikslo siekė labai ilgai, eidami mažais žingsneliais. Pirmasis didelis G. Papadakis ir G. Cizerono laimėjimas buvo per 2018 metų Pjongčango olimpines žaidynes iškovoti sidabro medaliai, o per 2022 metų Pekino žaidynes nuo vaikystės šokusi pora pasiekė didžiausią karjeros tikslą ir tapo olimpiniais čempionais.
Tačiau po kelių mėnesių auksinė pora iširo „dėl asmeninių priežasčių“. G. Papadakis, ilgametį partnerį apibūdinusi kaip „perdėtai valdingą ir reiklų“ ir tvirtinusi, kad jai baugu likti su G.Cizeronu vienumoje, baigė sportininkės karjerą.
Tuo tarpu G .Cizeronas padarė ilgą pertrauką ir tik praėjusių metų pavasarį paskelbė, kad ant ledo šoks su kanadiete L. Fournier-Beaudry, kuri liko viena, kai Kanados čiuožimo sąjunga diskvalifikavo jos ledo šokių ir gyvenimo partnerį Nikolajų Sorenseną.
„Neįtikėtinas statymas“
G. Cizerono ir L. Fournier-Beaudry istorijas galima vadinti sporto karjeros nelaimėmis. Tačiau dvi nelaimės tapo laime.
Prancūzas ir kanadietė partnerių neteko panašiu metu, todėl pats likimas suvedė juos į vieną porą. Juo labiau kad jiedu vienas kitą gerai pažįsta labai seniai, o G. Cizeronas ne kartą pavadino L. Fournier-Beaudry savo geriausia drauge.
Dailiojo čiuožimo bendruomenė nėra didelė. Sportininkai nuolat susitinka per varžybas, nemažai čiuožėjų treniruojasi tose pačiose arenose, o G. Cizeronas ir L. Fournier-Beaudry susipažino prieš pusantro dešimtmečio per Oberstdorfe vykusias varžybas ir iškart tapo artimais bičiuliais.
„L. Fournier-Beaudry ir G. Cizeronas yra draugai nuo paauglystės, bet niekada neįsivaizdavo, kad kartu taps olimpiniais čempionais. Ypač atsižvelgiant į padrikas aplinkybes, dėl kurių iširo jų buvusios poros“, – apie olimpinius čempionus rašė „L‘Equipe“.
„Neįtikėtinas G. Cizerono statymas pasiteisino su kaupu, – rašė „Le Figaro“. – Kai 2024 metų gruodį per šventinę vakarienę jis pasiūlė senai draugei L. Fournier-Beaudry galimybę laimėti Milano-Kortinos olimpinių žaidynių aukso medalį, viskas skendėjo migloje.
Kaip vos per trylika mėnesių jie galėtų tapti šokių pora, pajėgia varžytis su amerikiečiais Madison Chock ir Evanu Batesu, kurie kartu šoka penkiolika metų ir tris kartus iš eilės tapo pasaulio čempionais?
Pirmiausia ir labiausia – užsispyrimu. Po to – neįtikėtinai sunkiu darbu. Suderindami jų talentą ir asmeninį ryšį su kūrybingumu, įveikdami visas jų kelyje iškilusias kliūtis.“
„Puošnios olimpinių čempionų poros raida buvo svaiginanti“, – apie trumpą, bet nepaprastai sėkmingą G. Cizerono ir L. Fournier-Beaudry kelią į olimpinę pergalę rašė „L‘Equipe“.
„Perprato paslaptį“
Olimpinio ledo šokių turnyro favoritais buvo laikomi amerikiečiai Madison Chock ir Evanas Batesas. Jie šiame olimpiniame cikle tris kartus tapo pasaulio čempionais, laimėjo beveik visus turnyrus, kuriuose per pastaruosius ketverius metus dalyvavo (20 kartų užėmė pirmąją vietą, keturis kartus – antrąją ir nė karto – žemesnės negu antroji). Jei ne G.Cizerono sprendimas atnaujinti karjerą, M. Chock ir E. Batesas ant olimpinio Milano ledo nebūtų turėję lygiaverčių varžovų.
„M. Chock ir E. Batesui buvo sunku susitaikyti su pralaimėjimu. Ašaros parodė jų nusivylimą užėmus antrąją vietą po to, kai buvo įsitikinę pergale.
Jų karjeros pabaigoje laimėtas sidabras buvo nedidelė paguoda“, – apie Prancūzijos poros įveiktus amerikiečius rašė „Le Parisien“.
„Kad įveiktų amerikiečių porą, G. Cizeronas ir L. Fournier-Beaudry didelį žingsnį žengė jau pirmadienį per ritminį šokį, kuriame nedideliu skirtumu aplenkė favoritus, norėjusius prieš paskutinę programą įgyti bent dviejų ar trijų balų pranašumą.
Tačiau atsitiko priešingai, – ledo šokių varžybas aprašė „Le Figaro“. – Trečiadienį M. Chock ir E. Batesas atidavė viską ir pasiekė karjeros rekordą.
Bet jų rezultatas vis tiek buvo blogesnis negu prancūzų poros rezultatas sausio mėnesį per Europos pirmenybes, kuriose jie tapo čempionais. Tačiau teisės klysti nebuvo, viską reikėjo atlikti tobulai arba beveik tobulai. Ir jie viską atliko tobulai.
Jie per trylika mėnesių perprato paslaptį, kuri buvo verta aukso medalių. Dar vienas G. Cizerono šedevras, sukurtas praėjus ketveriems metams po Pekine pasiektos pergalės su G. Papadakis.“
„Slėgė istorijos našta“
„Le Figaro“ šiek tiek pagražino G. Cizerono ir L. Fournier-Beaudry pasirodymą. Jis nebuvo tobulas, todėl sportininkai ir prancūzų sirgaliai laukdami teisėjų verdikto išgyveno nerimo akimirkas. Tai pažymėjo „L‘Equipe“: „Akimirką jis galvojo, kad viskas baigta. Dėl jo kaltės.
G.Cizeroną prislėgė istorijos našta, jo paties istorijos. Būdamas 31-erių jis surizikavo. Atsiskyręs nuo ilgametės partnerės G. Papadakis, su kuria laimėjo aukso medalį Pekine, bet kuri jį dėl visko kaltina sausio 14 dieną išleistoje knygoje ir iki tol gausiai dalintuose interviu, šokėjas jautė vos ne žūtbūtinį poreikį grįžti į varžybas.
Nors jo pasirodymas nebuvo nepriekaištingas, G. Cizeronas apgynė olimpinį titulą. L. Fournier-Beaudry dėka jis tapo pirmuoju ledo šokėju, iškovojusiu aukso medalius su skirtingomis partnerėmis.“
Nors naujoji G. Cizerono partnerė yra kanadietė, L. Fournier-Beaudry dėl prancūziškų šaknų jai nebuvo sunku gauti Prancūzijos pilietybę. „Pora mėgavosi per apdovanojimą fotografuodamasi su Prancūzijos vėliava, o Kvebeke užaugusios moters lūpose skambėjo „Marselietė“, – pažymėjo „Le Parisien“.
Vis dėlto šioje ledo šokių poroje partneris nustelbė partnerę. Ypač prancūzams. „Jis yra vienintelis pasaulyje. Vieno asmens triumfas turi daug veidų, ir G. Cizeronas dabar olimpiniame dailiojo čiuožimo panteone yra unikalus, – rašė „Le Parisien“. – 2022-aisiais Pekine buvo 17 metų trukusios karjeros su G. Papadakis kulminacija ir epilogas, 2026-aisiais Milane – pašėlusio 13 mėnesių nuotykio su L. Fournier-Beaudry pabaiga. Dvi visiškai skirtingos laiko, erdvės ir nusiteikimo trajektorijos, bet vienodas rezultatas.“