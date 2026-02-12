Dėl ukrainiečio diskvalifikacijos pratrūko garsūs Lietuvos žurnalistai: „Neutralų gamtoje nėra, yra konkretūs rusai“

Griežto organizatorių sprendimo priežastimi tapo Ukrainos sportininko ketinimas trasoje pasirodyti su „atminimo šalmu“, ant kurio pavaizduoti žuvę Ukrainos sportininkai.
Rusijoje, kuri ir kalta dėl Ukrainos žmonių žudymo, bando savo piliečiams propagandiniais kanalais pranešti žinią, kad būtent olimpinis komitetas ėmėsi įvesti tvarką, o rusai yra ukrainiečių provokacijos aukos.
Neva olimpinio komiteto komunikacijos vadovas Markas Adamsas atsakė dėl ukrainiečio „atminimo šalmo“ taip: „Pasaulyje yra 130 karinių konfliktų. Jei visi reikštų sielvartą, tai nebebūtų varžybos. Tai vestų į chaosą. Svarbu ne turinys, o vieta, kurią jis pasirinko tai padaryti.“
Po žinių apie ukrainiečio diskvalifikaciją, pratrūko ne tik mūsų šalies valdžia, bet ir žinomi Lietuvos žurnalistai.
„Milano-Kortinos olimpinėse žaidynėse TOK įkalė dar pora vinių į olimpinių žaidynių grabą:
1. Leido agresorės Rusijos, nužudžiusios šimtus ukrainiečių atletų, sportininkams dalyvauti žaidynėse. Vėliava čia neturi jokios reikšmės.
Jie atvažiavo su Rusijos pasais, jie yra Rusijos piliečiai, jų pasiekimais džiaugiasi ne kažkokie neutralai, kokių gamtoje nėra, o konkretūs rusai, žudantys ukrainiečių vaikus ir senelius raketomis ir dronais, o taip pat civiliai, kasdien konkrečiai dirbantys Rusijos žudymo mašinai, – rašė R.Valatka. – 2. TOK išvarė iš žaidynių ukrainietį Vladyslavą Heraskevičių tik už tai, kad jis norėjo pagerbti Rusijos pradėtame kare žuvusių ukrainiečių sportininkų atminimą.
Kam kliudė tas ukrainiečio šalmas su žuvusių sportininkų portretais? Tik tiems, kurie ir po ketverių metų brutalaus Rusijos karo agresorius rusus ir jų teises kelia aukščiau negu rusų daužomus ir žudomus ukrainiečius.
Tie, kurie sako, kad šalmas su atvaizdais – tai politika, todėl taip negalima, yra mankurtai – žmonės be atminties. Žmonės, sąmoningai trinantys atmintį. Nes nuo kada žuvusiojo atminimas ir pagerbimas tapo politika? Politika yra tai, ką antiukrainietiško ir prorusiško daro TOK.
Žavėtis renginiu, kuriame žudiko teisės iškeltos aukščiau aukos teisių, nebeišeina.“
Krepšinio komentatorius Linas Kunigėlis taip pat stebėjosi keistu olimpinio komiteto elgesiu.
„TOK ir daugmaž visa olimpinė šeima dar kartą parodė, kad jiems p...j ant olimpinių vertybių, kurias jie taip smagiai demonstruoja per atidarymus ir uždarymus.
Ukrainiečių čiuožėjui buvo uždrausta dėvėti šalmą su ruzzkių armijos nužudytais jo tautiečiais (tarp kurių buvo ir olimpinių kandidatų), – rašė L.Kunigėlis. – O kai Italijos slidinėjimo atstovas (ar atstovė) užsidėjo fašistų vėliavą, tai buvo viskas ok?
F..k you TOK ir visus kitus NOKus, kuriems tai yra OK. Ar toliau žiūrėsiu šias žaidynes? Taip, every minute, nes čia ne apie jus. Čia apie sportininkus ir Olimpinę dvasią. Palaikom LTTeam, nors panašu, kad mūsų LTOK irgi yra viskas OK? Ar ne?“
Savo palaikymą ukrainiečių išreiškė ketvirtadienį ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda
„Žuvusių kareivių atminimas gyvuos amžinai. Didžiuojamės jumis (…) už jūsų drąsą parodyti tikrąjį karo veidą 2026 m. olimpinėse žaidynėse. Šlovė didvyriams“, – į sportininką socialinio tinklo „X“ paskyroje kreipėsi Lietuvos vadovas.
Savo ruožtu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys bei premjerė Inga Ruginienė sukritikavo komiteto sprendimą dėl V. Heraskevyčiaus dalyvavimo žiemos olimpinėse žaidynėse, pažymėdami, jog toks žingsnis yra nuviliantis ir neteisingas.
„Žuvusių Ukrainos sportininkų atminimas nėra pažeidimas. Šalmas rodo veidus, o ne šūkius. Tai žmogiška duoklė Rusijos kare žuvusiems Ukrainos sportininkams, kurią reikia gerbti, o ne nutildyti ar uždrausti. TOK sprendimas uždrausti tai yra niekingas žingsnis, nevertas sporto dvasios puoselėjimo. Reiškiu visišką solidarumą su Ukrainos skeletono lenktynininku Vladyslavu Heraskevyčiumi ir Ukrainos žmonėmis“, – „X“ paskyroje rašė Lietuvos diplomatijos vadovas.
„TOK sprendimas uždrausti Ukrainos sportininkui Vladyslavui Heraskevyčiui dalyvauti varžybose yra labai nuviliantis ir iš esmės neteisingas. Nekaltų aukų pagerbimas nėra politika. Tai elementarus žmogiškumas – duoklė tiems, kurie niekada neturės galimybės stovėti olimpinėje ar bet kurioje kitoje scenoje, nes jų gyvybes atėmė Rusija, kuri ir toliau kiekvieną dieną atima ukrainiečių gyvybes. Šios realybės ignoravimas tik tarnauja agresoriui ir kenkia jo atskaitomybei. Mes solidarizuojamės su kiekvienu Ukrainos sportininku ir drąsios bei nenugalimos Ukrainos žmonėmis“, – jam antrino ministrė pirmininkė.
Kaip skelbta, V. Heraskevyčius buvo diskvalifikuotas po to, kai atsisakė nusileisti dėl šalmo, kurį TOK jam uždraudė dėvėti. Po TOK sprendimo jis socialinėje žiniasklaidoje pareiškė: „Tai mūsų orumo kaina“. V. Heraskevyčius atkakliai reikalavo leisti dėvėti šalmą, ant kurio pavaizduoti Ukrainos sportininkai, žuvę nuo 2022 m., kai Rusijos pajėgos įsiveržė į Ukrainą.
Savo ruožtu TOK teigė, kad V. Heraskevyčius buvo pašalintas iš žaidynių „nes atsisakė laikytis TOK sportininkų saviraiškos gairių“.
Politinio pobūdžio gestai varžybų metu draudžiami nuo 2021 m. pagal Olimpinės chartijos 50-ąjį straipsnį, nors sportininkams leidžiama reikšti savo nuomonę spaudos konferencijose ir socialinėje žiniasklaidoje.
2022 m. Pekino žiemos olimpinėse žaidynėse, prieš pat Rusijai įsiveržiant į Ukrainą, V. Heraskevyčius į televizijos kameras demonstravo užrašą „Ne – karui Ukrainoje“.
