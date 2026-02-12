Iš olimpiados organizatorių – spjūvis Ukrainai: sportininkui uždraudė startuoti

Skeletonininkas Milano-Kortinos olimpinių žaidynių starte dėvėjo šalmą, kuriame buvo pavaizduoti Rusijos pradėto karo Ukrainoje metu žuvę jo tautiečiai, tarp kurių – ir sportininkai, buvę kandidatais į olimpines žaidynes.
Iš pradžių IOC teigė draudžiantys V. Heraskevyčiui dėvėti šalmą ir tai pavadino politine agitacija bei propaganda, remdamiesi 50.2 olimpinės chartijos punktu. Atletas pareiškė draudimo nevykdysiantis.
Nors IOC sulaukė nemažai kritikos dėl savo sprendimo, tarptautinė organizacija nusprendė savo pozicijos laikytis ir uždraudė ukrainiečiui startuoti skeletono varžybose ketvirtadienį.
„IOC norėjo, kad V. Herekevyčius varžytųsi, todėl IOC su juo susitiko ir ieškojo pagarbaus kelio, kad jis galėtų išreikšti atminimą žuvusiesiems dėl Rusijos invazijos Ukrainoje. Šio atvejo esmė yra ne žinutė, o tai, kur ją norima parodyti“, – teigiama IOC pranešime.
„V. Hereskevyčius šalmą galėjo naudoti treniruotėse, IOC jam taip pat pasiūlė galimybę jį rodyti iškart po finišo einant pro mixed zoną (vietą, kur žurnalistai kalbina sportininkus – red. past.).
Gedulas visame pasaulyje yra išreiškiamas skirtingai. Kad palaikytųme atletus jiems gedint, IOC olimpiniame kaimelyje yra įkūrusi tikėjimo centrų ir vietą gedėti tam, kad visa tai būtų išreikšta ramiai ir pagarbiai. Taip pat tam tikrais atvejais yra galimybė dėvėti juodą juostą ant rankos.“
Pats sportininkas išplatino pranešimą, kuriame išdėstė tris dalykus, kurių prašo, kad IOC įvykdytų. Pirmasis žingsnis – atsisakyti draudimo, antrasis – atsiprašyti jo už patirtą spaudimą, trečiasis – Ukrainos sporto įstaigoms suteikti generatorių, kurie žiemą – itin reikalingi dėl didelio elektros trūkumo.
V. Heraskevyčius teigė besitikintis sulaukti atsakymo iki skeletono varžybų pradžios, tačiau IOC su atletu dėrėtis, panašu, nesutiko.
UkrainaTarptautinis olimpinis komitetas (IOC)skeletonas
