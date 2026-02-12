Iš olimpiados pašalintas ukrainietis rengiasi paduoti organizatorius į teismą

Pašalinto sportininko tėtis Mykhaylo Heraskevyčius situaciją pakomentavo ukrainiečių naujienų portalui „Suspilne Sport“.
„Ponia Coventry ir jos asistentai pamiršo olimpinių žaidynių istoriją. Jeigu pažvelgtume į olimpinių žaidynių ištakas, tai buvo kritusių herojų, karių pagerbimas – todėl ir buvo bėgama ir kaunamasi kardais, kad būtų imituojami kariai mūšio lauke. Būtent karių pagerbimas buvo pirminis olimpinių žaidynių tikslas.
Mūsų šalmas žymėjo pirminį olimpinių žaidynių tikslą. Man gaila, kad IOC ir jo vadovė Coventry, pati būdama olimpine čempione, pamiršo istoriją. Mes žinome: tas, kas pamiršta istoriją, veikiausiai juda neteisinga kryptimi“, – pasakojo treneris.
Pasak M. Heraskevyčiaus, tiek jis, tiek ir jo sūnus yra pasirengę kovą už tiesą tęsti Sporto arbitražo teisme (CAS).
„Esame pasirengę, – paklaustas, ar svarsto kreiptis į tarptautinį teismą, pareiškė M. Heraskevyčius. – Buvo pažeista Vlado garbė, sunaikintas daugelio metų darbas. Tai susiję ne tik su mokesčių mokėtojų pinigais, kurių dėka galėjome ruoštis.
Atvykome optimalios formos – tai buvo galima matyti iš pastarųjų treniruočių rezultatų. Jeigu pažvelgtume į atletų rezultatus, Vladas būtų kovojęs dėl podiumo. Dėl medalio būtų vykusi kova“, – pareiškė M. Heraskevyčius.
Trenerio teigimu, spjauta į veidą buvo ne tik jo sūnui, tačiau ir visai Ukrainai.
„Viskas buvo panaikinta, bet, svarbiausia, IOC bandė panaikinti ir Ukrainos herojų atminimą. IOC nediskvalifikavo Vladyslavo, IOC diskvalifikavo Ukrainą. Turime beprecentį Ukrainos prezidento (Volodymiro Zelenskio – red. past.), Rados, Sporto ministerijos, Ukrainos olimpinio komiteto, karių palaikymą.
Internete pilna įrodymų, kaip fronte esantys kariai reiškia palaikymą Vladui. Turime Ukrainos žmonių paramą. Tai yra demokratijos diskvalifikacija vaikantis privačių interesų dėl Rusijos rėmėjų spaudimo“, – rėžė treneris.
Palaikymą ukrainiečiui išreiškė ir Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), kartu su Latvijos olimpiniu komitetu išsiuntęs raštą IOC prašydami paaiškinti sprendimą.
V. Heraskevyčiaus diskvalifikacija sukėlė šurmulį ir Lietuvoje – į žinią sureagavo ir svarbiausias pareigas užimantys politikai.
