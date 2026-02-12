Aukščiausio lygio sportinius pasirodymus stebi pilnutėlės tribūnos, o emocijoms pasiekus aukščiausią tašką tenka jas atvėsinti ir gaiviaisiais gėrimais.
Portalas Lrytas pasižvalgė į Milane esančių ir olimpinėse žaidynėse sirgalius priimančių arenų meniu, kuriuose apžvelgė siūlomas kainas.
Štai, pavyzdžiui, pigiausias gėrimas, kurį galima rasti arenose – vanduo. Už buteliuką tiek gazuoto, tiek ir negazuoto vandens sporto aistruoliai turi sumokėti po 2 eurus.
Vėliau seka gaivieji gėrimai – limonadai, šaltos arbatos. Jų pusės litro buteliukas arenose kainuoja 4 eurus 50 centų.
Kiek plačiau sporto sirgaliai turi praverti piniginę, jei jie nori atsigaivinti alkoholiniais gėrimais: buteliukas tiek alkoholinio, tiek ir nealkoholinio alaus kainuoja po 7 eurus.
„Galvojome nusipirkti alaus, bet pamatę kainas nusprendėme apsiriboti vandeniu“, – juokėsi vienas iš Kanados į Milaną atvykęs dailiojo čiuožimo gerbėjas.
Dar brangiau kainuoja putojantis vynas (8 eurai), o už kokteilį reiktų pakloti 9 eurus.
Arenose taip pat galima rasti ir šiltųjų gėrimų – kavos, arbatos, karšto šokolado. Norint pasišildyti prie vėsaus ledo tenka sumokėti nuo 2 iki 4 eurų.
Pereikime prie maisto. Jo pasirinkimo čia gal ir nėra daug, bet galima rasti ir veganams tinkančių užkandžių.
Veganams skirtas sumuštinis arenose kainuoja 8 eurus. Tiek pat sirgaliams tenka sumokėti, jei jie nori paragauti tradicinio itališko mocarelos ir pomidorų užkandžio. Brangiausias iš maisto patiekalų – sūrainis: jo kaina siekia 10 eurų.
Fokačijos duonelės kaina – 8 eurai, tiek pat kainuoja ir Pjadinos užkandis.
Saldumynų kainos svyruoja tarp 2 ir 4 eurų, už spragėsius tenka sumokėti 2,5, o už bulvių traškučius – 3 eurus.
Tiesa, norint sutaupyti organizatoriai yra paruošę ir rinkinių.
Sūrainis su nealkoholiniu gėrimu kartu kainuoja 13,5 euro, o norint pasimėgauti sūrainiu su alumi, reikės sumokėti 16 eurų.
Skanaus!
Maistasužkandžiaigėrimai
Rodyti daugiau žymių