Lietuva sureagavo į ukrainiečio pašalinimą iš olimpinių žaidynių

LTOK kartu su Latvijos olimpiniu komitetu kreipėsi į Tarptautinę bobslėjaus ir skeletono federaciją (IBSF), prašydami paaiškinti sprendimą diskvalifikuoti sportininką.
V. Heraskevyčiui neleista startuoti, nes ant jo šalmo buvo Ukrainos sportininkų, žuvusių Rusijos sukeltame kare, atvaizdai.
Lietuvos ir Latvijos olimpiniai komitetai pabrėžia gerbiantys sporto federacijų teisę ir atsakomybę užtikrinti Olimpinės chartijos bei Sportininkų saviraiškos gairių laikymąsi. Suprantamas šių gairių tikslas: apsaugoti olimpines žaidynes ir sportininkus nuo skirtingų politinių darbotvarkių įtakos bei užtikrinti vienodas sąlygas visiems dalyviams.
Vis dėlto, LTOK prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės vertinimu, V. Heraskevyčiaus šalmas buvo skirtas pagerbti Ukrainos sportininkų, žuvusių kare, atminimą. Tokia simbolinė išraiška vertintina kaip humanitarinio ir atminimo pobūdžio gestas, neturintis politinių šūkių ar raginimų veikti.
„Pagarba žuvusiųjų atminimui yra elementari žmogiškumo išraiška. Olimpinė istorija ne kartą matė simbolinius, atminimo ir humanitarinius gestus, kurie buvo leidžiami, jei nebuvo politinių raginimų ar šūkių. Interpretacija, kad karo aukų pagerbimas savaime laikytinas politine žinute, kelia pavojingą precedentą, galintį slopinti paprasčiausią žmogišką empatiją. Tikime, kad sportas turi išlikti vieta, kurioje gerbiamos olimpinės vertybės, solidarumas ir pagarba žmogui“, - sako D. Gudzinevičiūtė.
Atsižvelgiant į sprendimo rimtumą ir jo platesnį poveikį tiek sporto bendruomenei, tiek visuomenei, Lietuvos ir Latvijos olimpiniai komitetai ragina pateikti išsamesnį teisinį pagrindimą bei paaiškinti, kaip šalmo dizainas buvo vertinamas pagal sportininkų saviraiškos gaires. Taip pat prašoma suteikti gaires dėl ribos tarp atminimo pagerbimo ir politinės žinutės, kad būtų išvengta dviprasmiškų vertinimų ateityje.
Dviejų šalių komitetai pabrėžia išlaikantys pagarbą tarptautinėms sporto institucijoms bei olimpinio judėjimo vertybėms. Šiuo kreipimusi siekiama konstruktyvaus dialogo ir aiškumo ateities situacijoms.
