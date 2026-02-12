NHL ledo ritulio milžinų perpildyta rinktinė net 5:0 sutriuškino Čekijos ledo ritulininkus.
„Solidžios rungtynės, visada norime laimėti lengviausiu keliu, bet varžovų komanda yra talentinga, šiandien taip pat turėjo šansų“, – po pergalės samprotavo „Pittsburgh Penguins“ ekipos žvaigždė bei Kanados rinktinės kapitonas Sidney Crosby.
38-erių legenda šiame pergalingai pasibaigusiame mače pasižymėjo atlikdamas du rezultatyvius perdavimus.
Rungtynes kanadiečiai laimėjo užtikrintai, o pasibaigus joms jų laukė netikėta vieno iš rusų žurnalisto provokacija.
Jis į pasikalbinimo zoną atėjo užsidėjęs garsiausio Rusijos ledo ritulininko Aleksandro Ovečkino kaukę.
„Noriu paklausinėti jų (kanadiečių), ar jie manęs pasiilgo“, – prieš ateinant ledo ritulininkams kalbėjo akredituotas rusų žurnalistas.
Vis dėlto ryškiausios ledo ritulio žvaigždės į šias provokacijas nesivėlė, jos pražingsniavo pro rusą net nekreipdamos dėmesio.
Tiesa, pasikalbinimo metu Kanados rinktinei atstovaujantis triskart naudingiausias NHL žaidėjas Connoras McDavidas sulaukė klausimo, ar jis asmeniškai norėtų matyti rusų ledo ritulininkus žiemos žaidynėse.
„Mes tiesiog žaidžiame ledo ritulį. Šis klausimas skirtas ne man“, – atsakė 29-erių „Edmonton Oilers“ pažiba.
Tiesa, prieš pat šias rungtynes Tarptautinės ledo ritulio federacijos (IIHF) prezidentas Lucas Tardifas pareiškė, jis pasisako už tai, kad rusai ir baltarusiai ant tarptautinio ledo grįžtų kuo greičiau.
„Visų pirma dėl to, kad tai reikštų, jog pasaulis tapo šiek tiek geresnis. Tai reikštų, kad karas baigėsi“, – žurnalistams kalbėjo jis.
Primename, kad rusai iš tarptautinių ledo turnyrų buvo išspirti prasidėjus plataus masto karui prieš Ukrainą 2022 metais.
Kanados ledo ritulio rinktinė Sidney Crosby Aleksandras Ovečkinas
