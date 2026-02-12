Olimpinėje slidinėjimo trasoje I. Dainytė pasiekė asmeninį rekordą, o bebaimę E. Savickaitę pristabdė lūžusi lazda

Po finišo abiejų nuotaikos buvo skirtingos. 79-ąją vietą užėmusi santūrioji I. Dainytė džiaugėsi pasirodymu populiariausioje slidinėjimo rungtyje, o paprastai geromis emocijomis trykštanti E. Savickaitė neslėpė liūdesio dėl netikėto incidento trasoje, nustūmusio ją į 91-ąją poziciją.
„Ši rungtis yra mano pagrindinė. Buvo prieš ją užsibrėžusi šiokius tokius tikslus. Pavyko gal ne visiškai taip, kaip norėjau. Bet trasa nelengva, tai džiaugiuosi.
Nuo lyderės atsilikau daugiau nei 5 minutėmis, bet kitoms prizininkėms pralaimėjau mažiau nei 4 minutes, tai neblogai. Nes šį sezoną vis atsilikdavau daugiau nei 5 minutėmis“, – paaiškino I. Dainytė.
Olimpine čempione šioje rungtyje tapo jau antrą auksą Milano ir Kortinos žaidynėse iškovojusi švedė Frida Karlsson, distanciją įveikusi per 22 min. 49 sek.
Ji triumfavo ir 15 km skiatlone. Sidabrą šįkart laimėjo dar viena švedė Ebba Andersson (atsiliko 46,6 sek.), bronzą – amerikietė Jessie Diggins (49,7 sek.).
I.Dainytė nuo nugalėtojos atsiliko 5 min. 23 sek. E. Savickaitė čempionei pralaimėjo 6 min. 37 sek. Finišą pasiekė 108 sportininkės. Dvi pasitraukė iš lenktynių, viena buvo diskvalifikuota.
„Taip per aukšto lygio varžybas nutiko pirmą kartą ir, tikiuosi, daugiau niekada nebenutiks. Kopiant į kalną per giliai įsmigo lazda ir nulūžo jos antgalis. Kaip tik buvau pravažiavusi savo trenerį, tai nesisukau atgal, o apie pusę kilometro važiavau su lūžusia lazda.
Paskui kažkas, man atrodo airis, padavė kitą lazdą. Labai ačiū jam. Paskutinius pustrečio distancijos kilometro teko pabaigti su kita lazda, kuri buvo ilgesnė nei mano, dirželis didesnis, nerimavau, kad neiškristų iš rankos. Buvo nepatogu. Tai krito ir nuotaika, ir greitis. Bet jau nieko nebepakeisi“, – pasakojo E. Savickaitė.
Anot sportininkės, iki šio incidento viskas ėjosi neblogai: „Labai smagu buvo važiuoti, nes pirmą kartą sukome tris skirtingus ratus, buvo įdomu.
Trasa – tikras iššūkis, nes kalnas-pakalnė. O pakalnės stačios. Senokai jau nusileidimuose jaučiausi nedrąsiai, nes šiaip esu bebaimė. Varau – kas bus tas.“
I. Dainytė irgi pritarė, kad nuokalnės buvo pavojingos: „Naktį trasą barstė druska, kad nebūtų košės, nes dieną pakankamai šilta. Bet pakalnėse buvo tos košės, buvo baisoka leistis. Tačiau į kalnus slydo labai gerai, buvo tvirta danga.“
Tai buvo jau antrosios lietuvių lenktynės Milano ir Kortinos žaidynėse. 1,5 km sprinte klasikiniu stiliumi E. Savickaitė finišavo 62-a, I. Dainytė – 87-a.
Abi šios Lietuvos sportininkės startavo ir 2022 m. Pekino žaidynėse. Tada vos 16-os I. Dainytė sprinte laisvuoju stiliumi buvo 85-a, o 10 km lenktynėse klasikiniu stiliumi – 90-ta.
Tad šiandien jos užima 79-oji pozicija – geriausia asmeninėse olimpinėse varžybose. E. Savickaitė Pekine finišavo 81-a sprinte ir 88-a 10 km distancijoje.
Komandų sprinto klasikiniu stiliumi varžybose tąsyk lietuvių duetas užėmė 23-iąją vietą.
Būtent komandų sprintu Lietuvos slidininkės vasario 18 d. baigs pasirodymą Milano ir Kortinos žaidynėse. Tik šįsyk lenktynės vyks laisvuoju stiliumi.
slidinėjimasIeva DainytėEglė Savickaitė
Rodyti daugiau žymių