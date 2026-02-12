Pora bendroje dviejų šokių programų įskaitoje surinko 204,66 balo, pasiekė asmeninį rekordą ir olimpinėse žaidynėse užfiksavo aukščiausią pasiekimą per pastaruosius 24-erius metus.
Geresnį rezultatą per Nepriklausomos Lietuvos istoriją užfiksavo Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas.
2002-aisiais Solt Leik Sityje (JAV) dailiojo čiuožimo pora turėjo būti apdovanota medaliu, bet dėl absurdiškų teisėjų sprendimų, kuris vėliau virto tarptautiniu skandalu, buvo nustumta į penktąją vietą – ji iki šiol išlieka didžiausiu laisvos Lietuvos pasiekimu žiemos olimpiadoje.
Tą akimirką S. Ambrulevičiui buvo vos devyneri, o A. Reed – septyneri.
Vargu, ar abu šie olimpiečiai tuo metu galėjo numatyti, kad prabėgus 24-eriems metams jų dėka Lietuvos vardas vėl bus iškeltas tarp olimpinio dailiojo čiuožimo elito.
Po įspūdingo pasirodymo S. Ambrulevičiaus buvo paklausta, ar jis kartu su A. Reed nepuoselėjo minčių iki galo užpildyti P. Vanago ir M. Drobiazko batus.
Išgirdęs šį klausimą 33-ejų kaunietis papurtė galvą ir atsakė be jokių užuolankų.
„Jie Lietuvos sportui padarė tiek, kad mes turėsime tai atsiminti per visą istoriją. Jie buvo vieni pionierių, jų dėka labai daug kas pasikeitė Lietuvos dailiajame čiuožime.
Tas palikimas yra likęs iki šiol, kad mes galime būti su jais tame pačiame rezultatų pasiekimo burbule mums yra didžiulė garbė“, – vėlyvą trečiadienio vakarą kalbėjo S. Ambrulevičius.
Jis pridūrė, kad užfiksuoti antrą geriausią šalies rezultatą žiemos olimpinėse žaidynėse po Nepriklausomybės atkūrimo yra neeilinis įvykis.
„Labai džiaugiamės, kad galime tai padovanoti Lietuvai, labai maža šalis, o turime tokį palikimą dailiajame čiuožime. Džiugu, kad galime palaikyti tradicijas ir rodyti tokį rezultatą mums didžiulė garbė ir pasididžiavimas“, – samprotavo olimpietis.
Primename, kad M. Drobiazko ir P. Vanagas per savo karjerą atstovaudami Lietuvai varžėsi net penkiose žiemos olimpinėse žaidynėse.
Dailiojo čiuožimo pora taip pat buvo pasaulio ir Europos čempionatų prizininkė.
Vis dėlto prasidėjus plataus masto Rusijos ir Ukrainos karui jie atsuko nugarą vertybėms, dėl ko iki šiol yra svarstoma dėl galimybės atimti Lietuvos pilietybę iš M. Drobiazko.
Primename, kad M. Drobiazko su savo vyru P. Vanagu pernai gruodį per ledo šou premjerą „Pelenė“ Maskvoje šoko ir gausiai vadinamosios „specialiosios karinės operacijos“ dalyvių auditorijai. Plačiau apie tai galite skaityti čia.
Daugiau S. Ambrulevičiaus ir A. Reed minčių po įspūdingo trečiadienio pasirodymo galite rasti paspaudę čia.
Povilas VanagasMargarita DrobiazkoSaulius Ambrulevičius
Rodyti daugiau žymių