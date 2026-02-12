SportasKitos naujienos

Ramiai ir užtikrintai: šveicarų ir kanadiečių rinktinės olimpiadoje startavo pergalėmis

2026 m. vasario 12 d. 20:57
Lrytas.lt
Trečiadienį startavus olimpiniam ledo ritulio turnyrui sulaukta sensacijos – čempionų titulą ginanti Suomija krito nuo Slovakijos. Tačiau kiti mačai baigėsi favoritų pergalėmis: ketvirtadienį pergales iškovojo šveicarai ir kanadiečiai.
Daugiau nuotraukų (2)
Šveicarija rezultatu 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) nugalėjo vietoj Rusijos ekipos į turnyrą pakviestą kovingą Prancūzijos komandą.
Du įvarčius nugalėtojams pelnė Timo Meieris, po vieną tikslų smūgį pridėjo Damienas Riatas ir Janisas Moseris. Šveicarų vartininkas Leonardo Genoni atrėmė visus 27 varžovų metimus.
Šveicarai subūrė sudėtį, labai panašią į tas, su kuriomis dvejus metus iš eilės pasaulio čempionatuose iškovojo sidabro medalius.
Dar viename mače favorite laikoma ir iš NHL žaidėjų sudaryta Kanados rinktinė 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) įveikė Čekiją.
Kanados ledo ritulio rinktinėČekijos ledo ritulio rinktinė2026 metų žiemos olimpinės žaidynės (Milanas-Kortina)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.