Ramiai ir užtikrintai: šveicarų ir kanadiečių rinktinės olimpiadoje startavo pergalėmis

Šveicarija rezultatu 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) nugalėjo vietoj Rusijos ekipos į turnyrą pakviestą kovingą Prancūzijos komandą.
Du įvarčius nugalėtojams pelnė Timo Meieris, po vieną tikslų smūgį pridėjo Damienas Riatas ir Janisas Moseris. Šveicarų vartininkas Leonardo Genoni atrėmė visus 27 varžovų metimus.
Šveicarai subūrė sudėtį, labai panašią į tas, su kuriomis dvejus metus iš eilės pasaulio čempionatuose iškovojo sidabro medalius.
Dar viename mače favorite laikoma ir iš NHL žaidėjų sudaryta Kanados rinktinė 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) įveikė Čekiją.