Slidinėjimo trasoje – dar dvi lietuvės: olimpiadoje startuoja I. Dainytė ir E. Savickaitė

Abi lietuvės dalyvaus 10 kilometrų slidinėjimo laisvuoju stiliumi rungtyje.
Nors rungtynies oficiali pradžia – 14:00 val. Lietuvos laiku, mūsų šalies atstovės lenktyniauti pradės vienos paskutiniųjų.
Iš viso rungtyje dalyvaus 111 dalyvių. Ieva Dainytė slidinėjimo trasą pradės įveikti 82-a, jos starto laikas – 14:41 val., o Eglė Savickaitė startuos 86-a (14:43 val.).
Tiek I. Dainytė, tiek ir E. Savickaitė jau dalyvavo šių metų žiemos olimpiadoje: abi merginos varžėsi sprinto kvalifikacijoje. E. Savickaitė užėmė 62-ą vietą, o I. Dainytė finišavo 89-a, tačiau dvi oponentes diskvalifikavus dėl draudžiamų medžiagų naudojimo lietuvės galutinė pozicija – 87-a.
