Sprendimas artėja: Rusijos sugrįžimas į olimpiadas – jau pavasarį?

Nors gruodį vykusiame Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) valdybos posėdyje Rusijos ir Baltarusijos atletų oficialaus grąžinimo į olimpiadas klausimas nebuvo svarstomas, Rusija trimituoja, kad nutarimas turėtų būti priimtas jau šį pavasarį.
„Laukiame valdybos posėdžio, kuris turėtų įvykti greitu metu. Ten gali būti pristatyti teisėtvarkos komisijos rezultatai. Nestatyčiau už vasarį ar kovą – logika sako, kad tokiu periodu sudėtingos temos nėra aptariamos, o mes esame sudėtinga tema“, – Dūmos (Rusijos parlamento – red. past.) sesijos metu pasakojo Rusijos olimpinio komiteto (ROK) prezidentas Michailas Degtiariovas, praneša naujienų agentūra TASS.
„Mano nuomone, tai tikriausiai nutiks balandį ar gegužę, kai valdyba peržiūrės mūsų dosjė – tada bus priimtas tam tikras sprendimas dėl mūsų grąžinimo. Ties tuo mes dabar dirbame“, – teigė jis.
Tuo tarpu Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova žurnalistams teigė, kad Rusijos grąžinimą į tarptautinius turnyrus palaiko visa aibė šalių.
„Mūsų šalis toliau stengiasi atgauti atletų teises ir grąžinti Rusijos sportą į tarptautinę areną. Apie 70 tarptautinių federacijų jau autorizavo Rusijos atletų dalyvavimą tarptautiniuose turnyruose“, – pasakojo ji.
„Laukiame, kad Rusijos olimpiniam komitetui kuo greičiau būtų grąžintas pilnavertės organizacijos statusas ir šį procesą palaikysime visais įmanomais būdais.“
Kol pamažu vyksta Rusijos grąžinimas į olimpinį judėjimą, Tarptautinis olimpinis komitetas (IOC) ketvirtadienį pašalino Ukrainos skeletono rungties atletą Vladyslavą Heraskevyčių už tai, kad šis ant savo dėvimo šalmo buvo pavaizdavęs savo tėvynėje nužudytų ukrainiečių veidus. IOC tokį sprendimą pateisino teigdami, kad tai nusižengia olimpinei chartijai ir tai esą politinis pareiškimas ir propaganda.
Rusijos olimpinis komitetas buvo suspenduotas 2023-iųjų spalio 12-ąją po to, kai į savo sudėtį priėmė Ukrainos Luhansko ir Chersono regionų komitetus.
Kaip neūtralūs atletai Milano-Kortinos olimpiadoje dalyvauja 13 rusų.