SportasKitos naujienos

Ukraina įvertino V. Heraskevyčiaus pilietinę poziciją olimpiadoje – įteiks Laisvės ordiną

2026 m. vasario 12 d. 17:32
Lrytas.lt
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apdovanojo šalies skeletonininką Vladyslavą Heraskevyčių Laisvės ordinu. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, atitinkamas prezidento dekretas Nr. 119/2026 buvo paskelbtas oficialioje valstybės vadovo internetinėje svetainėje.
Daugiau nuotraukų (3)
„Už nesavanaudišką tarnystę Ukrainos žmonėms, pilietinę drąsą ir patriotizmą puoselėjant laisvės ir demokratinių vertybių idealus, šiuo dekretu nutariu skirti Laisvės ordiną Ukrainos nacionalinės olimpinės komandos nariui skeletonininkui Vladyslavui Mychailovyčiui Heraskevyčiui“, – sakoma dokumente.
Kaip jau skelbta, anksčiau ketvirtadienį V. Heraskevyčius buvo diskvalifikuotas prieš savo pirmąjį startą 2026 m. olimpinėse žaidynėse.
Sportininkas jo metu planavo dėvėti „atminimo šalmą“, tačiau varžybos vyko jam nedalyvaujant. Ankstesnę dieną Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) uždraudė jam varžytis olimpiadoje su šiuo „atminimo šalmu“. Draudimo pažeidimas galėjo lemti V. Heraskevyčiaus diskvalifikaciją.
skeletonasVolodymyras ZelenskisUkrainos prezidentas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.