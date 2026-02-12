Ukraina įvertino V. Heraskevyčiaus pilietinę poziciją olimpiadoje – įteiks Laisvės ordiną

„Už nesavanaudišką tarnystę Ukrainos žmonėms, pilietinę drąsą ir patriotizmą puoselėjant laisvės ir demokratinių vertybių idealus, šiuo dekretu nutariu skirti Laisvės ordiną Ukrainos nacionalinės olimpinės komandos nariui skeletonininkui Vladyslavui Mychailovyčiui Heraskevyčiui“, – sakoma dokumente.
Kaip jau skelbta, anksčiau ketvirtadienį V. Heraskevyčius buvo diskvalifikuotas prieš savo pirmąjį startą 2026 m. olimpinėse žaidynėse.
Sportininkas jo metu planavo dėvėti „atminimo šalmą“, tačiau varžybos vyko jam nedalyvaujant. Ankstesnę dieną Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) uždraudė jam varžytis olimpiadoje su šiuo „atminimo šalmu“. Draudimo pažeidimas galėjo lemti V. Heraskevyčiaus diskvalifikaciją.
skeletonasVolodymyras ZelenskisUkrainos prezidentas
Rodyti daugiau žymių