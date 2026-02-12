Suomijos olimpinis komitetas išplatino oficialią žinią, kurioje teigiama, kad I. Medvedas buvo išsiųstas namo. To priežastis – alkoholio vartojimas.
Suomių portalui „Helsingin Sanomat“ olimpinės rinktinės vadovas Janne Hanninenas teigė, kad informaciją apie girtuokliavimą gavo trečiadienį ryte.
„Alkoholiui komandoje turime nulinę toleranciją, – teigė jis. – Svarbiausia, kad atletai ir likę treneriai gali būti ramiai. Varžybos tik prasideda, visų koncentracija turi likti tik sporte.“
Tuo tarpu portalui „Yle“ pavyko susisiekti su I. Medvedu, kuris paaiškino, kas nutiko. Pasirodo, viskas nutiko vėlyvą antradienio vakarą po to, kai mišrių komandų šuolių su slidėmis varžybose jo gimtoji Slovėnija iškovojo auksą, o suomiai – šešti.
„Po varžybų gavau kvietimą apsilankyti Slovėnijos komandos šventime. Buvau nieko nevalgęs, o tada jau alkoholis padarė darbą“, – aiškino jis.
„Savimi nesididžiuoju, bet didžiuojuosi komanda ir darbu, kurį padarėme per pastaruosius dvejus metus. Noriu duoti savo vyrams ramybę ir sumažinti padarytą žalą.“