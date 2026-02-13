Biatlono trasoje – nusivylimas: iš keturių lietuvių vos vienas pateko į kitą etapą

Geriausiai iš lietuvių pasirodė 24-as iščiuožęs Vytautas Strolia. Jis šaudyme padarė po klaidą tiek gulint, tiek stovint, o trasą įveikęs per 25 minutes ir 37,4 sekundės finišavo 49-as.
V. Strolia vienintelis iš Lietuvos atstovų tęs kovą persekiojimo rungtyje, kurioje lenktyniauja geriausi 60 sprinto dalyvių.
Penktas startavęs Maksimas Fominas abiejuose šaudymo etapuose taip pat padarė po vieną klaidą, trasą įveikė per 26 minutes ir 19,5 sekundės ir galutinėje įskaitoje užėmė 71-ąją vietą.
Priešpaskutinis, 89-as, startavęs Nikita Čigakas šaudydamas gulint padarė dvi klaidas, stovint – vieną ir iš 90 sportininkų liko 83-as (27 min. 4,8 sekundės).
70-as lenktyniauti pradėjęs Karolis Dombrovskis šaudyme iš viso padarė tris klaidas: vieną – gulint ir dvi – stovint. Vos šešis sportininkus aplenkęs lietuvis – 84-as (27 min. 7 sekundės).
Nugalėtoju tapo prancūzas Quentinas Fillonas Maillet, distanciją įveikęs per 22 minutes ir 53,1 sekundės. Antras – norvegas Vetle Sjaastadas Christiansenas (23 min. 6,8 sek.), trečias – Sturla Holmas Laegreidas (23 min. 9 sek.).
Už kiekvieną klaidą šaudant reikia atlikti baudos ratą – čiuožti specialioje mini trasoje, kurios ratas trunka apie 20 sekundžių, todėl kiekviena klaida yra labai brangi.
60 greičiausiųjų sprinto rungtyje patenka į persekiojimo lenktynes, kuriose pirmas startuoja sprinto nugalėtojas, o likę biatlonininkai į trasą pajuda po tiek laiko, kiek pralaimi lyderiui sprinte.
Sprinto, o vėliau ir persekiojimo lenktynių rezultatai bus svarbūs ir dalinant kelialapius į labiausiai prestižinę rungtį – 15 km bendro starto varžybas, kuriose dalyvaus tik 30 ankstesnėse lenktynėse geriausiai pasirodžiusių atletų.
Iki šiol vienintelis lietuvis, bandęs jėgas olimpinių žaidynių bendro starto rungtyje, yra Tomas Kaukėnas – tai jam pavyko padaryti 2018-aisiais Pjongčange. Ten Lietuvos sportininkas finišavo 30-as.
