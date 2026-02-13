Du įvarčius sugebėję protestais „panaikinti“ latviai galiausiai neatsilaikė prieš JAV ledo ritulio armadą

Pirmąjį kėlinį amerikiečiai pradėjo galingu ir uraganiniu žaidimu. Matėsi, jog įvartis „gimsta“. Ir sužaidus 5 min. 29 sek. po smūgio ritulio kryptį pakeitė Brady Tkachukas.
Amerikiečiai po įvarčio neatlyžo ir jau po minutės pelnė dar vieną. Tačiau Latvijos trenerių štabas pasinaudojo iššūkio galimybe, tikindami, jog įvartis buvo įmuštas iš nuošalės.
Arbitrai sutiko ir anuliavo įvartį. Tuomet jau latviai nutarė atakuoti ir 7 min. 25 sek. prie vartų susidarius „turgui“, ritulį į vartus prastūmė latvis Renarsas Krastenbergas.
Įpusėjus pirmam kėliniui JAV ledo ritulininkai pelnė antrąjį įvartį, tačiau latviai ir vėl jį užprotestavo, tikindami, jog buvo žaidimas prieš vartininką.
Ir šį įvartį arbitrai panaikino. Per likusias 6 minutes amerikiečiai net du kartus pataikė į vartų rėmus, tačiau nepasižymėjo. Tad po pirmojo kėlinio buvo lygu 1:1.
Antrame kėlinyje ekipos žaidė apylygiai, tačiau latviai 10 min. padarė klaidą ir vienas prieš vartininką pasirodęs Brockas Nelsonas lyg atlikdamas bulitą įmušė įvartį.
Laisviau pradėję žaisti JAV ledo ritulininkai trečią įvartį 17-ąją minutę, o pasižymėjo Tage'as Thompsonas.
Pats apmaudžiausias įvartis krito likus žaisti antrame kėlinyje 11 sekundžių – išvargę latviai pramiegojo kontrataką ir be didelių problemų jį pelnė tas pats B. Nelsonas.
Trečiame kėlinyje dominavę amerikiečiai jau 2.35 sek., pasinaudoję kiekybine persvarą, pelnė 5 įvartį – jį įmušė Gylanas Larkinas.
Apskritai, JAV dominavo mače – jie į latvių vartus metė 38 kartus, tuo tarpu „braliukai“ pasižymėjo vos 18 metimų.