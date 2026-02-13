Iš olimpiados pašalintas ukrainietis siunčia žinutę organizatoriams: „Laimingos pabaigos nebus“

Penktadienį vyko tarptautinio sporto arbitražo teismo (CAS) posėdis, po kurio V. Heraskevyčius kalbėjo su žiniasklaida.
„Vyko ilgi pokalbiai. Esu dėkingas už galimybę šnekėti. Mūsų išklausė nešališkai, išsakėme argumentus, laukiame sprendimo. Kaip matote, esu gana patenkintas. Tikiuosi, tiesa nugalės. Žinau, kad esu nekaltas“, – Prancūzijos naujienų agentūrai AFP pasakojo V. Heraskevyčius.
Ukrainietis buvo pašalintas iš olimpiados, nes dėvėjo šalmą, kuriame – žuvusių ukrainiečių sportininkų nuotraukos. Tai IOC pripažino kaip politinį pareiškimą ir cituodami olimpinę chartiją suspendavo atletą.
Pats V. Heraskevyčius pasakojo, kad net jeigu teismas ir priims jam palankų sprendimą, jo kelionė Milano-Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse yra baigta.
„Laimingos pabaigos čia nebus, nes, kalbant apie varžybas, šitas traukinys jau nuvažiavo. Mūsų varžybose yra sudedami keturių etapų rezultatai, o aš jau du praleidau. Nežinau, kas priims sprendimą, gal viskas bus pradėta iš naujo, bet tai yra ir kitų atletų teisių pažeidimas.
Nežinau, kaip gali atrodyti pozityvi pabaiga. Pažiūrėsime, kas nutiks“, – aiškino ukrainietis.
27-erių sportininkas taip pat papasakojo, kad pastarosiomis dienomis nutiko ir dar vienas įvykis – jam iš pradžių buvo atimta akreditacija, o vėliau ji staiga buvo grąžinta.
„Jie išmetė mano olimpinę svajonę, atėmė akreditaciją, tada ją atidavė. Mano nuomone, čia yra vagystė, nesu dėl to patenkintas. Neturiu jokių ketinimų grįžti į Kortiną“, – pareiškė sportininkas.
„Suspenduotas buvau neteisingai. Tikiu, kad toks IOC veiksmas padeda Rusijos propagandai. Rusija šitą diskvalifikaciją švenčia. Manau, kad tam tikro požiūrio vedama Rusija bus sugrąžinta į olimpines žaidynes, o IOC daro daug spaudimo ukrainiečiams. Tikiu, kad IOC yra klaidingoje istorijos pusėje“, – kalbėjo V. Heraskevyčius.
Palaikymą V. Heraskevyčiui išreiškė Lietuvos ir pasaulio politikai, o Rusijoje vyravo džiaugsmas.
Sporto arbitražo sprendimas turėtų paaiškėti artimiausiomis dienomis.
