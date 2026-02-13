Tezero slidinėjimo trasoje pusę distancijos įveikęs 36-erių M. Vaičiulis krito nuo slidžių.
Susižeidęs lietuvis nebepajėgė tęsti lenktynių.
„Dar nepasekus posūkio perstatinėjau slidę. O posūkiai išmalti, ganėtinai atsileidęs sniegas, susimetė ar vieną ant kitos pastačiau. Net nesupratau, viskas labai staigiau įvyko“, – LTOK žurnalistui Marius Grinbergui kalbėjo M. Vaičiulis.
Olimpietis stipriai susižeidė petį.
„Pritrūko oro ir petį stipriai suskaudo. Bandžiau dar pasispirti kelis žingsnius, jaučiau, kad labai prastai ir nenorėjau tęsti varžybų saugodamas sveikatą.
Dabar kineziterapeutas apžiūrės, gal suteipuos. Kažkokia mankšta padės padaryti, subalansuoti tą skaudančią vietą. Stovint kaip ir nieko nesijaučia, bet kažką su ja daryti nesinori.
Petį gelia. Rankai kai keliu, nefiksuoja. Atsileidęs ar raumuo, ar sausgyslė. Iškart skausmas giliau pereina. Visa ranka palindo po kūnu“, – tęsė jis.
Tuo metu 30-mečiui T. Stroliai distanciją pavyko įveikti per 25 min. 30 sek., o jo rezultatas bendroje įskaitoje buvo 84-oji vieta. Iš viso šiose lenktynėse dalyvavo 113 slidininkų.
„Gerai“, – trumpai savo pasirodymą įvertino slidininkas.
Rungties čempionu tapo norvegas Johannesas Hoesloftas Klaebo. Jis distanciją įveikė per 20 min. 36,2 sek.
T. Stroliai tai jau trečiasis startas Milano-Kortinos žaidynėse. Jis užėmė 70-ąją vietą 20 km skiatlone ir užfiksavo 80-ąjį rezultatą 1,5 km sprinte laisvuoju stiliumi.
M. Vaičiulis sprintą užbaigė 66-oje vietoje.
Modestas VaičiulisTautvydas Stroliaslidinėjimas
Rodyti daugiau žymių