Po sudėtingo starto atviras V. Strolia: „Nežinau, ką reikės padaryti“

Lietuvis trasą įveikė per 25 minutes ir 37,4 sekundės bei bendroje įskaitoje likos 49-as.
Po finišo kalbėdamas su žaidynių transliuotoju Lietuvoje LRT V. Strolia teigė, kad fiziškai buvo ypatingai sunku.
„Šiandien tikrai buvo sunki [diena]. Ir per apšilimą jaučiau, kad kažkaip savijauta jau ne ta. To šviežumo trūko, bet, kai eini į startą, visada tiki, kad gal bus lengviau, gal kaip nors, kaip sakoma liudiškai, pramuš“, – pasakojo sportininkas.
„Nebuvo šiandien to starto, nebuvo šviežumo. Iš tikrųjų teko gerokai pakentėti. Tas ir sunkiausia, nes, kai tos savijautos nėra, tas kentėjimas daug sunkesnis negu kai yra gera savijauta – daug labiau išsikrauni. Šiandien tas ir buvo, kad po finišo dar negaliu atsigaut, nes iš tikrųjų savijauta buvo ganėtinai sudėtinga šiandien.“
V. Strolia padarė po vieną klaidą šaudyme tiek gulint, tiek stovint. Kiekviena klaida šaudant biatlone – itin brangi, nes už kiekvieną prašautą šūvį reikia čiuožti baudos ratą, kurį įveikti užtrunka apie 20 sekundžių.
„Jo, manau, kad šiandien tikrai turėjo tas įtakos, nes buvo sudėtinga susikoncentruoti, mintys šokinėjo į šonus, kažkiek pritrūko tos koncentracijos ir šaudykloje“, – savo klaidas šaudant aiškino atletas.
Varžybų metu tiek V. Strolią, tiek ir netoliese jo trasą įveikinėjusį Maksimą Fominą aplenkė vienas iš lyderių, ketvirtą vietą galutinėje įskaitoje užėmęs Emilienas Jacquelinas. Bandydamas aplenkti lietuvius keletą sekundžių ant lietuvių pašaukė.
„Ten nieko nebuvo. Normalu, kad, kai iš galo atvažiuoja didesniu tempu, paprašo pasitraukt, – aiškino V. Strolia. – Kadangi mes su Maksu kartu važiavom, aš šiek tiek pasitraukiau, Maksas buvo pakalnėj ir jis tiesiog sušaukė, bet ten darbinė situacija, nereikia kreipt dėmesio.“
V. Strolia vienintelis iš keturių startavusių lietuvių pateko į 60-tuką geriausiųjų, kurie vėliau grumsis persekiojimo varžybose. Jose 30 geriausiai pasirodžiusių atletų pateks į 15 kilometrų bendro starto varžybas.
Paklaustas apie jas, V. Strolia teigė, kad dabar svarbiausias tikslas yra bandyti kaip nors atsigauti.
„Iš pradžių patekti į jas ir paskui atsigaut. Kažkaip atsigaut reikia, – atvirai pasakojo sportininkas. – Nežinau, ką reiks padaryt, bet kažką reiks pagalvot, kad atsigaut kuo geriau.
Nors ir vakar nebuvo dar taip savijauta gera, bet kažkaip vis tiek tikėjaus, kad viena diena bus, gal kažkaip bus lengviau, bet vakare išėjus prasibėgt tikrai ganėtinai žvalus jaučiaus. Šiandien nuo pat ryto toks keistas. Kažkaip reikia atsigaut, kažką reikia sugalvot su treneriu ir tada žiūrėsim, kaip toliau bus.“