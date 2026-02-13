Rusija pasveikino IOC sprendimą dėl šalmo diskvalifikuoti Ukrainos olimpietį

„Sportas neturėtų būti politizuotas“, – po to, kai V. Heraskevyčiui buvo uždrausta dalyvauti žaidynėse, ketvirtadienį Rusijos dienraščiui „Sport-Express“ pareiškė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
Šis įvykis plačiai nuskambėjo visoje Rusijoje, kuriai dėl karo Ukrainoje neleidžiama dalyvauti olimpinėse žaidynėse ir kuriai atstovauja tik keletas neutralų statusą turinčių sportininkų.
Rusijos parlamento sporto komiteto pirmininko pavaduotojas Amiras Čamitovas V. Heraskevyčiaus pašalinimą iš varžybų pavadino smūgiu visiems, norintiems sporto renginius panaudoti kaip politinės propagandos platformą.
„Taisyklės galioja visiems, – Rusijos valstybinei agentūrai TASS sakė jis. – Žinoma, tokiems dalyviams tai suvokti nemalonu, bet čia reikia apsispręsti: ar esate sportininkas, ar politinis agitatorius?“
Nepaisydamas keleto Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) įspėjimų, V. Heraskevyčius primygtinai siekė varžybų metu dėvėti šalmą su Rusijos pradėtame kare žuvusių sportininkų atvaizdais, todėl komitetas nusprendė jį diskvalifikuoti.
Olimpinėje chartijoje yra numatyta, kad sportininkams draudžiama vykstant varžyboms daryti politinius pareiškimus.
Ukrainoje dėl IOC sprendimo kilo didelis pasipiktinimas, todėl 27-erių metų sportininkas buvo apdovanotas antruoju didžiausiu šalies apdovanojimu – Laisvės ordinu.
IOC iš pradžių taip pat atšaukė V. Heraskevyčiaus akreditaciją, bet vėliau savo sprendimą pakeitė. Dabar jis panorėjęs gali likti žaidynėse.
skeletonasTASSTarptautinis olimpinis komitetas (IOC)
Rodyti daugiau žymių