Smūgis Ukrainos sportui: iš žaidynių pašalintas sportininkas pralaimėjo bylą teisme

CAS oficialiai paskelbė, kad ukrainiečio apeliacija buvo atmesta.
Teismas aiškina sprendimą teigdamas, kad Atletų išraiškos gidas suteikia pakankamai galimybių sportininkams išreikšti gedulą dėl žuvusiųjų ir kitose olimpinių žaidynių vietose, o IOC ir Tarptautinė bobslėjaus ir skeletono federacija (IBSF) buvo teisūs.
„Arbitrė nusprendė, kad tokie limitai yra logiški ir proporcingi, leidžiantyts atletams pasireikšti (mixed zonoje, spaudos konferencijose, socialiniuose tinkluose ar, V. Heraskevyčiaus atveju, treniruočių metu)“, – teigiama oficialiame rašte.
Sprendimo paaiškinime teigiama, kad teismo arbitras neturi galios pakeisti šio gido taisyklių, todėl apeliaciją atmeta.
V. Heraskevyčius buvo pašalintas iš 2026 m. Milano-Kortinos žiemos olimpinių žaidynių, nes treniruočių metu dėvėjo šalmą, ant kurio buvo pavaizdotos žuvusių ukrainiečių sportininkų nuotraukos.
Tokią atleto išraišką IOC prilygino politiniam pareiškimui ir uždraudė šalmą naudoti. Ukrainietis su tuo nesutiko ir galiausiai buvo pašalintas iš olimpiados.
skeletonasskandalaiUkraina
