SportasKitos naujienos

Smūgis Ukrainos sportui: iš žaidynių pašalintas sportininkas pralaimėjo bylą teisme

2026 m. vasario 13 d. 19:50
Lrytas.lt
Ukrainos skeletoniniko Vladyslavo Heraskevyčiaus byla prieš Taptautinį olimpinį komitetą (IOC) Sporto arbitražo teisme (CAS) nuspręsta ne jo naudai – ukrainietis pripažintas buvęs neteisus.
Daugiau nuotraukų (10)
CAS oficialiai paskelbė, kad ukrainiečio apeliacija buvo atmesta.
Teismas aiškina sprendimą teigdamas, kad Atletų išraiškos gidas suteikia pakankamai galimybių sportininkams išreikšti gedulą dėl žuvusiųjų ir kitose olimpinių žaidynių vietose, o IOC ir Tarptautinė bobslėjaus ir skeletono federacija (IBSF) buvo teisūs.
„Arbitrė nusprendė, kad tokie limitai yra logiški ir proporcingi, leidžiantyts atletams pasireikšti (mixed zonoje, spaudos konferencijose, socialiniuose tinkluose ar, V. Heraskevyčiaus atveju, treniruočių metu)“, – teigiama oficialiame rašte.
Sprendimo paaiškinime teigiama, kad teismo arbitras neturi galios pakeisti šio gido taisyklių, todėl apeliaciją atmeta.
V. Heraskevyčius buvo pašalintas iš 2026 m. Milano-Kortinos žiemos olimpinių žaidynių, nes treniruočių metu dėvėjo šalmą, ant kurio buvo pavaizdotos žuvusių ukrainiečių sportininkų nuotraukos.
Tokią atleto išraišką IOC prilygino politiniam pareiškimui ir uždraudė šalmą naudoti. Ukrainietis su tuo nesutiko ir galiausiai buvo pašalintas iš olimpiados.
skeletonasskandalaiUkraina
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.