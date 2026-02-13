Vasario 13-ąją Milano ir Kortinos žaidynėse – slidininkų ir biatlonininkų startai

Visų lietuvių laukia 10 km distancija laisvuoju stiliumi. Tačiau biatlono varžybų dalyviams nuotolis gali pailgėti, nes už kiekvieną netaiklų šūvį tenka įveikti 150 m baudos ratą.
Tezero slidinėjimo stadione vyksiančiose 10 km lenktynėse laisvuoju stiliumi – populiariausioje olimpinėje lygumų slidinėjimo rungtyje – tarp 113 dalyvių bus Tautvydas Strolia ir Modestas Vaičiulis.
Varžybų pradžia – 12.45 val. Lietuvos laiku. 88-tą starto numerį gavęs T. Strolia į trasą pajudės 13 val. 29 min., o 99-as startuosiantis M. Vaičiulis lenktynes pradės 13 val. 34 min 30 sek.
Ketvirtadienį tą pačią trasą moterų varžybose įveikė Ieva Dainytė (79 vieta) bei Eglės Savickaitė (91). Prieš jų startą treniravęsi slidininkai atkreipė dėmesį, kad, saugant dangą nuo dieną sniegą tirpdančios 5–6 laipsnių šilumos, naktį ji sutvirtinama barstant druską, todėl vietomis yra beveik ledinė. Todėl pakankamai stačios ir vingiuotos nuokalnės tampa itin pavojingos.
Tai po finišo patvirtino ir abi mūsų šalies slidininkės: „Trasa – tikras iššūkis, nes kalnas-pakalnė. O pakalnės stačios. Senokai jau nusileidimuose jaučiausi nedrąsiai, nes šiaip esu bebaimė“, – prisipažino E. Savickaitė. O I. Dainytė sakė: „Naktį trasą barstė druska, kad nebūtų košės, nes dieną pakankamai šilta. Bet pakalnėse buvo tos košės, buvo baisoka leistis. Tačiau į kalnus slydo labai gerai, buvo tvirta danga.“
T. Stroliai tai bus jau trečiasis startas Milano ir Kortinos žaidynėse. Jis buvo 70-as 20 km skiatlone ir 80-as 1,5 km sprinte laisvuoju stiliumi. M. Vaičiulis sprinte finišavo 66-as.
Anterselvos biatlono arenoje už maždaug 120 km nuo Tezero 15 val. Lietuvos laiku prasidės 10 km sprintas, kuriame vyks ne tik medalių dalybos, bet ir kova dėl 60 bilietų į vasario 15-osios 12,5 km persekiojimo lenktynes.
Sprinte 5-as startuos Maksimas Fominas (15 val. 2 min. 30 sek.), 24-as – Vytautas Strolia (15 val. 12 min.), 70-as – Karolis Dombrovskis (15 val. 35 min.), priešpaskutinis, 89-as – Nikita Čigakas (15 val. 44 min. 30 sek.).
Nuo kitų asmeninių biatlono rungčių sprintas skiriasi tuo, kad čia sportininkai tik du kartus stoja šaudykloje. 60-greičiausiųjų patenka į persekiojimo lenktynes, kuriose pirmas startuoja sprinto nugalėtojas, o likę biatlonininkai į trasą pajuda po tiek laiko, kiek pralaimi lyderiui sprinte.
Sprinto, o vėliau ir persekiojimo lenktynių rezultatai bus svarbūs ir dalinant kelialapius į labiausiai prestižinę rungtį – 15 km bendro starto varžybas, kuriose dalyvaus tik 30 ankstesnėse lenktynėse geriausiai pasirodžiusių atletų.
Kol kas realūs pretendentai į bendro starto varžybas yra 19-as 20 km asmeninėse lenktynėse finišavęs V.Strolia ir 30-ąją vietą šioje rungtyje užėmęs K. Dombrovskis.
Iki šiol vienintelis lietuvis, bandęs jėgas olimpinių žaidynių bendro starto rungtyje, yra Tomas Kaukėnas. Tai jam pavyko 2018 m. Pjongčange. Ten Lietuvos sportininkas finišavo 30-as.
slidinėjimasbiatlonasTautvydas Strolia
