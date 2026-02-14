Tą vėlyvą penktadienio vakarą Milano „Unipol Forum“ arenoje aidėjo ne džiaugsmo šūkiai, o nuostabos ir šoko persmelkta tyla – JAV dailiojo čiuožimo talentas, kuriam jau iš anksto buvo kabinamas aukso medalis, liko be jokio apdovanojimo.
Įspūdingą šou kūręs ir rekordus į šipulius trumpojoje programoje daužęs I. Malininas ant arenos ledo žengė tik su viena mintimi – vėl pradžiuginti daugiatūkstantinę didžiausios Milano arenos minią ir pasidabinti olimpiniu auksu.
Vis dėlto vietoje aukso medalio laukė ašaros, nuleista galva ir mintis apie kazachui Mikhailui Šaidorovui į rankas atiduotas 2026-ųjų Milano-Kortinos olimpinių žaidynių čempiono vardas.
„Aš susimoviau. Jei atvirai, tai yra pirmoji mintis, kuri ateina man į galvą. Aš neturiu žodžių“, – kalbėjo be medalio likęs I. Malininas.
Laiku nusikėlus maždaug valandai iki šių ištartų žodžių nei jis, nei visas pasaulis negalėjo nutuokti, kas nutiks ant „Unipol Forum“ arenos ledo.
Penktadienį vykusiose vyrų dailiojo čiuožimo laisvosios programos kovose ant ledo vienas po kito tėškėsi favoritai.
2024-ųjų Europos čempionas Adamas Siao Him Fa krito net tris kartus, tarp favoritų po trumposios programos buvęs Yuma Kagiyama taip pat pajuto „ledo skonį“. Atrodė, kad I. Malininui kelias į olimpinį auksą jau yra nutiestas rožėmis, bet...
Akivaizdu, tai kas penktadienio vakarą įvyko Milane bus dar ilgai išliks ne tik olimpinių žaidynių, bet ir viso dailiojo čiuožimo istorijoje.
Rusų šeimoje JAV gimęs sportininkas dvejus metus dominavo visose dailiojo varžybose, kuriose tik dalyvavo, o jų metu buvo atlikęs ir keturgubą Axelio šuolį, kurį jis gali atlikti vienintelis visame pasaulyje.
Šiuo veiksmą jis planavo atlikti ir savo penktadienio šokio pradžioje, tačiau viskas pakrypo netikėta linkme. Amerikietis vietoje keturgubo Axelio šuolio atliko vos viengubą, o po šio momento jis akivaizdžiai ėmė blaškytis ir darė vis daugiau klaidų.
Maža to, pasimetęs I. Malininas net du kartus krito ant ledo. Laisvojoje programoje jis užėmė vos 15-ąją vietą, o būdamas neabejotinu lyderiu po trumposios programos šokio bendroje lentelėje olimpietis liko aštuntas.
Po didžiausio savo karjeros fiasko I. Malininas bandė susivaldyti ir tvardyti emocijas, nors jam buvo akivaizdžiai buvo sunku sulaikyti ašaras, kai jis žengė nuo ledo su paskelbtu ir visą pasaulį šokiravusiu rezultatu.
„Akivaizdu, tai buvo visiškai netikėta. Jaučiausi, kad esu pasiruošęs šioms varžyboms. Galbūt tai yra buvo visko priežastis. Aš turėjau per didelį pasitikėjimą savimi, kad viskas man pavyks gerai.
Tiesiog taip atsitiko. Negaliu suvokti, kas ką tik įvyko. Taip tiesiog nutinka“, – po pasirodymo atsivėrė čiuožėjas.
Jis taip pat akcentavo olimpinių žaidynių spaudimo svorį, kuris, pasak JAV apžvalgininkų, tiesiog sutraiškė jo jaunus pečius.
„Tai buvo ir psichologija. Patirti olimpinę atmosferą yra beprotiška. Tai neturi nieko panašaus su jokiomis kitomis varžybomis“, – atviravo be medalio likęs dailiojo čiuožimo talentas.
Jo buvo paklausta, ar jam būtų buvę sekęsi geriau, jei jis būtų buvęs įtrauktas į 2022-ųjų Pekino žiemos olimpinių žaidynių JAV rinktinę (tuo metu jam buvo 17 metų).
„Manau, kad jei būčiau dalyvavęs 2022-aisiais, būčiau turėjęs daugiau patirties ir žinojęs, kaip elgtis šioje olimpinėje aplinkoje, bet taip pat nežinau, kaip atrodytų kiti mano gyvenimo etapai, jei ten būčiau dalyvavęs“, – sakė jis.
I. Malininas taip pat šiek tiek atkreipė dėmesį į Milano arenos ledą, pridurdamas, kad „jis nebuvo pats geriausias, kokio sportininkas norėtų“, bet labiausiai savo problemas jis siejo su psichologija.
„Prieš pat startą mano galvą užplūdo įvairios neigiamos mintys. Tai tikrai nėra lengva, reikia su daug kuo susidoroti (savo galvoje), kai esi pagrindinis favoritas laimėti auksą, ypač mano amžiuje“, – samprotavo amerikietis.
Primename, kad I. Malininas tuščiomis iš Milano-Kortinos olimpinių žaidynių neišvyks. Kiek anksčiau jis su JAV rinktine laimėjo komandines dailiojo čiuožimo varžybas.
