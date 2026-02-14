„Keturgubo šuolio dievas – mirtingas“: daliojo čiuožimo pasaulis sukrėstas I. Malinino istoriniu pralaimėjimu

Trumpojoje programoje penktąją vietą užėmęs kazachas Michailas Šaidorovas sušoko puikią laisvąją programą. Deficitą po pirmojo pasirodymo M. Šaidorovas veikiausiai pradėjo viduje tikėti galimybe iškovoti medalį, bet turėjo jausti, kad reikalingi jo varžovų nepasisekimai, kadangi turėjo deficitą po laisvosios programos.
Kas vyko toliau, negalėjo patikėti nei pats kazachas, nei ekspertai, nei Milane susirinkusi publika. Krito ketvirtoje vietoje prieš tai buvęs vietinių numylėtinis, italas Danielis Grasslas, ant ledo neišsilaikė ir 2024 metų Europos čempionas Adamas Siao Him Fa, kuris prieš M. Šaidorovą turėjo beveik 10 taškų pranašumą. Krito ir antroje vietoje buvęs japonas Yuma Kagiyama.
Eilė atėjo Ilja Malininui. Amerikietis jau iki tol šiose olimpinėse surengė 3 nuostabius pasirodymus, su JAV rinktine laimėjo aukso medalį ir jo standartais reikėjo žemiau vidutiniško pasirodymo norint iškovoti dar vieną auksą. Auksu neabejojo niekas, juk I. Malininas nepralaimi nuo 2023-ųjų lapkričio.
Tačiau sau lygių įprastai neturintis I. Malininas kartojo prieš tai pasirodžiusių favoritų klaidas. Amerikietis atrodė neužtikrintai, net nebandė atlikti keturgubo akselio šuolio, kurį jis vienintelis sugeba, o pasirodymą „vainikavo“ dviem kritimais ant ledo.
Niekas negalėjo suprasti, kas čia įvyko. Negalėjo suprasti ir ašaromis apsipylęs I. Malininas. O veikiausiai geriausiai viską apibūdinanti buvo BBC žurnalistės Emmos Smith žinutė: „Keturgubo šuolio dievas – mirtingas“.
JAV, „SkateQuest“ arenoje, kur treniruojasi I. Malininas susirinko jo komandos draugai, šeima, sirgaliai, kur planavo stebėti savo „keturgubo šuolio dievo“ pergalės. Bet rezultatas buvo visiškai kitoks.
„Manau, kad jis tapo labai nervingas, – nesėkmės priežasčių ieškojo I. Malinino komandos draugas ir jaunimo pasaulio čempionas Lucius Kazaneckis. – Visas jo kopimas link čia, visas spaudimas... Tai buvo jo svajonė ilgus metus ir emocijos užėmė viršų. Čia mes esame kaip šeima. Darysime viską, kad jis jaustųsi geriau ir pamirštų visą tai.“
Olimpiniu čempionu tapęs M. Šaidorovas teigė negalėjęs suprasti kas darosi su favoritu
„Kai stebėjau Iljos čiuožimą, buvau nustebęs, nes paprastai jis būna išskirtinis ir aš nežinau, kas tiksliai nutiko. Aš jį palaikiau. Kai jaudiniesi, gali padaryti klaidų, kaip sakoma dailiojo čiuožimo srityje „ledas slidus“. Visi labai jaudinasi ir visi jautėme spaudimą. Po varžybų pasakiau jam, kad man nepaprastai sunku dalintis tuo pačiu ledu su juo“, – kalbėjo kazachas.
Nepaisant to, jog būtent M. Šaidorovas iškovojo auksą, jo manymu I. Malininas išlieka geriausiu čiuožėju.
„Jis yra labai svarbus dailiajam čiuožimui, – teigė olimpinis čempionas. – Jis yra geriausias čiuožėjas istorijoje.“
NBC transliacijoje komentatorius priminė, dėl ko visgi yra stebimas sportas, o buvęs olimpietis Johnny Weiras vylėsi, jog I. Malininas sugebės šią nesėkmę panaudoti tobulėjimui.
„Priminimas, kad nieko garantuoto sporte nėra. Nėra „neišvengiamos“ pergalės“, – kalbėjo komentatorius Terry Gannonas.
„Šis vienas pasirodymas niekada neatims to, ką I. Malininas padarė mūsų sportui. Tai šokiruoja ir taip netikėta… Tai tikrai bus kažkas, iš ko jis pasimokys ir sugrįš dar stipresnis“, – teigė J. Weiras
Itin vaizdžiai apie I. Malinino nesėkmę atsiliepę „Slate“ žurnalistas Chris Schleicheris, kuris po trumposios programos pareiškė, jog amerikietis yra nenugalimas. Tiesa, net ir po fiasko žurnalistas tikina, jog I. Malininas – neįveikiamas.
„Negaliu patikėti savo akimis. „Keturgubao šuolio dievas“ nukrito į Žemę. Penktadienio vakarą mačiau įspūdingiausią olimpinio favorito žlugimą, kokį tik esu matęs.
Po trumposios programos jums pasakiau, kad Ilja Malininas yra nenugalimas. Ir nesijaudinkite, kelias savaites šluostysiuosi kiaušinį nuo veido ir jau užsisakiau vakarienę – kuklų pyragą su varna, kurią valgysiu, kai tik galėsiu išimti koją iš burnos. Kai paskelbiau 21 metų amerikietį nenugalimu, parašiau, kad pasijaučiau šiek tiek kaip „laivų statytojas, pavadinęs „Titaniką“ neskęstančiu“. Taigi, apsivilkite gelbėjimosi liemenes ir eikite į saugią vietą – turiu nuskęsti kartu su laivu, kurį pastačiau.
Vis tiek sakau, kad Ilja Malininas yra nenugalimas. Tiesiog čiuožėjas, kurį mačiau šįvakar, nebuvo Ilja Malininas. Tai buvo kažkas visiškai kitas. Matant, kaip Malininas olimpinėse žaidynėse finišavo aštuntoje vietoje, mano plaukuose atsirado balta sruoga ir suabejojau, ar pasaulyje yra kokių nors garantijų. Nebesu tikras, ar paleidus stiklinę vandens, gravitacija ją numes ant žemės. Bet galbūt gravitacija vis dar yra tikras dalykas, kuriuo galime pasikliauti, kaip ji vėl ir vėl pargabeno Malininą į Žemę Milane“, – išraiškingai amerikiečio fiasko apibūdino Ch. Schleicheris.
Tiesa, po pralaimėjimo I. Malininas sulaukė naujų gerbėjų ir jų pagarbos. Daugelis amerikietį matė, kaip pernelyg savimi pasitikintį sportininką, kuris yra savanaudis.
Kaip sakoma pralaimėjimai parodo tikrąjį sportininko veidą, o pektadienį pagaliau galėjome pamatyti, koks I. Malininas yra po nesėkmių.
Buvusi amerikiečio komandos draugė, olimpietė Mariah Bell atkreipė dėmesį į I. Malinino veiksmą po rezultatų paskelbimo.
„Nors šiandien matėme jo širdgėlą, man, kaip žiūrovei ir kaip buvusiai jo komandos draugei, buvo neįtikėtina matyti jį atsistojus iškart nueinant pasveikinti olimpinį čempioną“, – sakė ji.
