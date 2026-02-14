„Ukraina, jūs visus mus užknisote“, – rusai olimpiadoje paleido virusinį melą su vengrų slidininku

Internete kaip virusas pasklido melaginga istorija apie vengrų slidininko reakciją į Ukrainos sportininkų protestus 2026 metų Milano-Kortinos olimpinėse žaidynėse.
Skelbiama, kad Vengrijos slidininkas 33 metų Adamas Konya, reaguodamas į politinius ir antirusiškus šūkius ant Ukrainos sportininkų aprangos bei skeletoninko šalmo, tariamai parodė fotografui ant rankos esantį tvarstį su užrašu „Ukraina, jūs visus mus užknisote“.
Šią „tikrojo protesto prieš Ukrainos fašizmą“ istoriją iš karto pasigavo beveik visos prorusiškos žiniasklaidos priemonės, platindamos ją savo socialiniuose tinkluose.
Be to, kai kurie leidiniai nedvejodami pataisė žodį „užknisote“ kur kas riebesniu rusišku žodžiu.
Tuo pat suskubta aiškintis, kiek tiesos išplatintoje nuotraukoje, tačiau pasirodė, jog tai esanti melagiena: originalioje nuotraukoje, paskelbtoje Vengrijos nacionalinės rinktinės internetiniame puslapyje, ant A.Konya pirštinės nėra jokio tvarsčio.
Nuotrauka buvo paredaguota, o įrašai apie sportininko „protestą prieš Ukrainos pasityčiojimą“ pasirodė esą dar vienas rusų melas.
Prieš kelias dienas, Milano ir Kortinos olimpinių žaidynių metu, rusų socialiniuose tinkluose pradėjo plisti informacija apie tariamą Ukrainos delegacijos nario pabėgimą.
Ukrainos kovos su dezinformacija centras pareiškė, kad tai buvo koordinuota melaginga kampanija, pradėta per Rusijos „Telegram“ kanalus.
