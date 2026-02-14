A. Drukarovas pademonstravo puikų laiką – aplenkė šiose žaidynėse sidabru pasipuošusį italą

Didžiojo slalomo varžybų pirmasis nusileidimas prasidėjo 11 val. Lietuvos laiku. A. Drukarovo starto numeris – 35-as.
Pirmasis nuo kalno leidęsis brazilas Lucas Pinheiro Braathenas trasą įveikė per 1:13.92 min. Gana greitai paaiškėjo, jog kuo anksčiau startavai – tuo geresnes sąlygas turi pergalei.
Beveik visi sportininkai nuo brazilo atsiliko apie 2 sekundes ir tik šveicarams Marco Odermattui (+0.95 sek.) ir Loicui Meillardui (+1.57 sek.) pavyko užfiksuoti šiek tiek geresnius laikus.
A. Drukarovas nuo kalno nusileido per 1:17.56 min. Šalia lietuvio startavę sportininkai nefiksavo net panašaus rezultato, o A. Drukarovas sugebėjo aplenkti net šiose žaidynėse sidabrą iškovojusį Giovanni Franzoni.
Po 37-erių sportininkų pasirodymo lietuvis užima 25-ąją vietą.
Pildoma...
Antrojo nusileidimo pradžia numatyta 14.30 val. Lietuvos laiku. Antroje trasoje startuos visi, įveikę pirmąją. Iš viso šioje rungtyje jėgas bandys 81 kalnų slidininkas.
Trasos ilgis – 1448 metrai. Aukščių skirtumas – 390 m. Starto vartai įrengti tiesiai virš stačiausios šlaito vietos, vadinamosios Šv. Petro sienos.
Burtai lėmė, kad pirmąją trasą, kurioje bus 59 vartai, statys slovėnas Miha Verdnikas, o antrojo nusileidimo maršrutą sudarys šveicaras Helmutas Krugas, varžybų favorito, Šveicarijos kalnų slidinėjimo fenomeno Marco Odermatto ilgametis treneris.
Šioje rungtyje mūsiškis yra iškovojęs svarbiausius Lietuvos kalnų slidinėjimo laimėjimus, o jos pasaulio reitinge užima 66-ąją vietą. Praėjusį sezoną jis tapo Europos taurės etapo nugalėtoju bei yra vienintelis lietuvis, kada nors patekęs į Pasaulio taurės varžybų pirmą 30-tuką. Tai Lietuvos sportininkas padarė tris kartus.
Legendinėje Stelvio trasoje A. Drukarovas jau Milano ir Kortinos žaidynėse atvertė dar vieną naują mūsų šalies kalnų slidinėjimo istorijos puslapį, startavęs „Super G“ rungtyje ir užėmė 31-ąją vietą. Iki šiol nei vienas Lietuvos atstovas nebuvo įvykdęs šios rungties olimpinio normatyvo.
A. Drukarovas Milano ir Kortinos žaidynėse planuoja startuoti ir slalome, kuris vyks vasario 16-ąją. Iki šiol nei vienas Lietuvos kalnų slidininkas olimpinėse žaidynėse nėra startavęs trijose rungtyse.
26-erių A. Drukarovui šios olimpinės žaidynės – jau trečiosios karjeroje. 2018 m. Pjongčange jis buvo 41-as slalome ir 59-as didžiajame slalome. Pekine pastarojoje rungtyje Lietuvos kalnų slidininkas po pirmojo nusileidimo buvo 20-oje vietoje, tačiau antrajame griuvo ir, dėl patirtos traumos, negalėjo startuoti slalome.
Andrejus Drukarovaskalnų slidininkasdidysis slalomas
Rodyti daugiau žymių