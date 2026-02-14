Ypač Milano-Kortinos olimpiadoje „rusų desantas“ matomas Sakartvelo olimpinėje rinktinėje, kur iš 8 sportininkų net 6 turi rusiškus pasus, didžioji dalis trenerių yra rusai, o pagrindinė dailiojo čiuožimo trenerė Eteri Tutberidze dėl sankcijų paliko Rusijos rinktinės vadovės vietą ir ėmėsi darbo Sakartvelo rinktinėje.
Ji turi tiek rusų, tiek ir kartvelų pasus. Kalbama, kad neoficialiai ji turi ir JAV pilietybę, nes gyveno ten ir pagimdė dukrą.
Beje, ji įtraukė į rinktinę ir Sakartvelo pasą gavusią vienintelę savo atžalą Diana Davis, kuri "įtempė" į rinktinę ir rusą Glebą Smolkiną.
Be to vyrų vienetų varžybose kovoja tik Sakartvelo pilietybę turintis, tačiau nuo 7 metų Maskvoje gyvenantis Nika Egadze. Nestebina ir tai, kad moterų varžybose pasirodyti turės sunkiai žinanti kur yra Sakartvelas rusė, iš Toljačio kilusi Anastasija Gubanova.
Vargu ar galima pasislėpti nuo rusiškojo šleifo po katveliška pavarde Lukai Berulavao – šokėjas gimė Maskvoje, prasidėjus Rusijos karui prieš Sakartvelą jis sugrįžo į šį miestą, o jo kolegė poroje yra Rusijos Vladimiro mieste gimusi Anastasija Metelkina.
Vieninteliai „tikrieji“ kartveliečiai – du kalnų slidininkai: Luka Buchkuri ir Nino Tsiklauri.
Šiuo faktu pasibaisėjo prorusiškos valdžios Sakartvele į kalėjimą pasiųstas prezidentas Michailas Saakašvilis. Jis paprašė olimpinės bendruomenės ignoruoti rusiškąją Sakartvelo olimpinę rinktinę.
„Absoliučiai gėdinga Sakartvelo rinktinė žiemos olimpinėse žaidynėse. Iš 8 sportininkų net 6 yra Rusijos sporto atstovai arba asmenys, glaudžiai su ja susiję.
O Sakartvelo vėliavą atidarymo ceremonijoje nešė Eteri Tutberidzės duktė – surusėjusi kartvėlė, kuri yra arši Putino gynėja, kuri pateisinano karą prieš Ukrainą bei Sakartvelo okupaciją.
Raginu likusį pasaulį nepriimti šios apsišaukėliškos rinktinės kaip Sakartvelo komandą. Kartvelams noriu pasakyti, kad tai ne jūsų rinktinė, tai yra šešėlinis okupantų filialas“, – teigė M. Saakašvilis.
