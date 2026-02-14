Didžiausias olimpinis fiasko: dukart kritęs I. Malininas pravirko, auksas – kazachui

Penktas po trumposios programos buvęs M. Šaidorovas laisvojoje programoje surinko 198,64 taško ir išsiveržė į pirmąją vietą. Tuomet pasipylė iš pažiūros stipresnių oponentų didžiulės klaidos.
Visišką fiasko patyrė iki tol idealiai čiuožęs amerikietis Ilia Malininas. Rusų šeimoje JAV gimęs sportininkas iki tol dvejus metus dominavo visose varžybose, kuriose tik dalyvavo, o jų metu buvo atlikęs ir keturgubą Axelio šuolį, kurį jis gali atlikti vienintelis visame pasaulyje.
I. Malininas vietoj keturgubo Axelio šuolio atliko vos viengubą, kitų poros šuolių metu krito ant ledo, o po pasirodymo pravirko. Jis laisvojoje programoje liko vos 15-as, o iki tol po trumposios programos turėjęs penkių taškų persvarą prieš likusius oponentus bendrojoje įskaitoje galiausiai liko aštuntas.
Trečias po trumposios programos buvęs 2024 metų Europos čempionas Adamas Siao Him Fa taip pat patyrė fiasko: krito net tris kartus – darydamas keturgubus tiek Lutzo, tiek tulūpo, tiek Salchowo šuolius – ir galutinėje įskaitoje likos vos šeštas.
Nesėkmingai susiklostė pasirodymas ir antroje vietoje iki tol buvusiam japonui Yuma Kagiyamai, kuris netiksliai atliko keturgubą Salchowo šuolį bei keturgubo flipo metu vieną kartą krito, o kitą kartą – nesėkmingai nusileido. Nors buvo tikimasi, kad jis kovos dėl pirmosios vietos, klaidos nulėmė tai, kad japonas liko antras.
Trečiąją vietą užėmė kitas japonas Shunas Sato, po trumposios programos buvęs vos devintas.
Oponentų kritimai lėmė tai, kad po trumposios programos penktas buvęs kazachstanietis Michailas Šaidorovas iškovojo auksą. Tai – pirmasis Kazachstano auksas 2026 m. Milano-Kortinos olimpinėse žaidynėse pirmasis po aštuonerių metų pertraukos.
291,58 taško bendroje įskaitoje bei 198,64 taško laisvojoje programoje – geriausi M. Šaidorovo karjeros pasirodymai.