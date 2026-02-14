Geriausias rezultatas šalies istorijoje – nė motais: „Tikslas bus pasiektas, kai parvešiu į Lietuvą medalį“

Iki šios dienos geriausias rezultatas priklausė JAV gimusiam Linui Vaitkui, kurį jis užfiksavo tada, kai A.Drukarovas net nebuvo gimęs. Pirmasis Lietuvos kalnų slidininkas olimpinėse žaidynėse L.Vaitkus 1998 m. Nagane užėmė 25-ąją vietą greitajame nusileidime.
A.Drukarovas 25-oje vietoje buvo po pirmojo nusileidimo, kuriame startavo 81 sportininkas. Jis trasą įveikė per 1 min. 17,56 sek. ir 3,64 sek. atsiliko nuo varžovams jokių vilčių nepalikusio Brazilijos olimpiečio Lucaso Pinheiro Braatheno, 2022 m. Pekino žaidynėse dar atstovavusio gimtajai Norvegijai.
Antrajame bandyme lietuvis ne tik apgynė savo poziciją, bet ir palypėjo dviem laipteliais aukštyn, kai antrosios trasos finišo nesugebėjo pasiekti pirmoje geresnius rezultatus pasiekę atletai. A.Drukarovo dviejų nusileidimų laiko suma – 2 min. 29,03 sek.
Itin permainingomis oro sąlygomis vykusiose varžybose čempionu tapo L.Pinheiro Braathenas – 2 min. 25 sek. Jis – pirmas Pietų Amerikos atstovas, iškovojęs žiemos olimpinių žaidynių auksą.
Antrąją vietą užėmė šiose žaidynėse be aukso likęs Pasaulio taurės varžybų bendrosios įskaitos lyderis šveicaras Marco Odermattas (2 min. 25,58 sek.), bronzos – kitas šveicaras Loicas Meillardas (2 min. 26,17 sek.).
„Lucasas laimėjo varžybas jau pirmame nusileidime. Tai buvo kosmosas, ką jis padarė“, – įsitikinęs A.Drukarovas.
Beje, burtai lėmė, kad pirmąją trasą statė slovėnas Miha Verdnikas, o antrojo nusileidimo maršrutą sudėliojo ilgametis M.Odermatto treneris šveicaras Helmutas Krugas.
Už lietuvio nugaros, 24-oje vietoje, liko vienintelis iš žaidynių šeimininkų finišavęs Giovanni Franzoni (2 min. 29,13 sek.). Jis vasario 7 d. vykusiose greitojo nusileidimo lenktynėse iškovojo olimpinį sidabrą. Didžiojo slalomo pasaulio reitinge šis italas užima 54-ąją vietą, o A.Drukarovas šiuo metu yra 66-as.
Iš tarptautinės komandos „Global Racing Team“, su kuria treniruojasi lietuvis, šiandien aukščiau pakilo tik 20-as finišavęs danas Christianas Borgnaesas (2 min. 28,35 sek.).
„Esu labai patenkintas. Pekine mane labai užkniso, nes norėjosi gero rezultato. Ten po pirmo važiavimo irgi buvo gera pozicija. Deja, antrajame nepavyko. Šios dienos startas buvo labai svarbu mano karjerai, mano ateičiai. Po finišo matyti prie savo rezultato žalią šviesą – nepakartojama. Kosmosas“, – džiaugėsi Lietuvos sportininkas, ja ne vienerius metus gyvenantis Bormijuje, kur vyksta Milano ir Kortinos žiemos olimpinių žaidynių vyrų kalnų slidinėjimo varžybos.
A.Drukarovui šios olimpinės žaidynės – jau trečiosios karjeroje. 2018 m. Pjongčange jis buvo 41-as slalome ir 59-as didžiajame slalome. Pekine pastarojoje rungtyje Lietuvos kalnų slidininkas po pirmojo nusileidimo buvo 20-oje vietoje, tačiau antrajame griuvo ir, dėl patirtos traumos, negalėjo startuoti slalome.
Legendinėje Bormijaus Stelvio trasoje A.Drukarovas jau Milano ir Kortinos žaidynėse atvertė ir dar vieną naują mūsų šalies kalnų slidinėjimo istorijos puslapį, vasario 11 d. startavęs „Super G“ rungtyje ir užėmė 31-ąją vietą. Iki šiol nei vienas Lietuvos atstovas nebuvo įvykdęs šios rungties olimpinio normatyvo.
Šiandien finišo jis siuntė oro bučinius tribūnoms, kuriose tarp žiūrovų buvo ir jo mama, labai daug prisidėjusi ir iki šiol prisidedanti prie sūnaus karjeros.
Kalbėdamas su LTOK.lt A.Drukarovas prisipažino, kad po varžybų jis suvalgė nuo vaikystės dievinamą lietuvišką varškės sūrelį. Iš kur jį gavo? „Mama atvežė. Ji prieš porą dienų buvo Vilniuje“, – atskleidė sportinininkas.
Didysis slalomas – pagrindinė. A.Drukarovo rungtis. Praėjusį sezoną jis tapo Europos taurės etapo nugalėtoju bei yra vienintelis lietuvis, kada nors patekęs į Pasaulio taurės varžybų pirmą 30-tuką. Tai Lietuvos sportininkas padarė tris kartus.
A.Drukarovas Milano ir Kortinos žaidynėse planuoja startuoti ir slalome, kuris vyks vasario 16-ąją. Iki šiol nei vienas Lietuvos kalnų slidininkas olimpinėse žaidynėse nėra startavęs trijose rungtyse.
– Andrejau, ar po antrojo nusileidimo, kai trumpam buvote pakilęs į pirmąją vietą, spėjote pasėdėti lyderiui skirtoje kėdėje?
– Žinoma. Pasėdėjau. Iškart po finišo. Labai smagu.
– Varžybų metu labai keitėsi oro sąlygos. Ar buvo sunku prie jų priprasti?
– Žiauriai pasikeitė. Jau pirmame nusileidime matomumas nebuvo geras. O antrajame trasos viršuje pradėjo snigti, o apačioje lijo. Tikrai buvo sunku. Manau, kad gana gerai važiavau viršutinėje dalyje, o apačioje padariau klaidų. Analizuosime dar su treneriais važiavimą. Bet bendrai šis rezultatas – geras žingsnis į priekį. Po tokios sunkios sezono pradžios 23 vieta olimpinėse žaidynėse labai svarbus.
Visada norėjau įrodyti ir Lietuvai, ir pasauliui, ir visiems mūsų kritikams, kad lietuviai irgi gali konkuruoti su stipriausiai kalnų slidinėjime.
– Varžybų išvakarėse į instagramą įkėlėte rylsą, kuriame – vaizdai iš Pekino: sėkmingos pirmojo važiavimo akimirkos ir tas nelemtas griuvimas antrajame nusileidime. Užrašėte: „Darbas dar nebaigtas“. O dabar jau baigtas?
– Tikrai nebaigtas. 23-ioji vieta – tik tarpinė stotelė. Tikslas bus pasiektas, kai parvešiu į Lietuvą medalį.
– Vasario 16 d. dar laukia slalomas. Kokias viltis siejate su šia rungtimi?
– Slalomas nėra mano rungtis, bet aš padarysiu viską, kaip ir šiandien, ir kovosiu dėl aukščiausios pozicijos.
– Vasario 15-ąją moterų didžiojo slalomo rungtyje olimpinėse žaidynėse debiutuos 17-metė Neringa Stepanauskaitė. Ką jai patartumėte?
– Svarbiausia tokiame amžiuje – patirtis kuri jai labai padės. Neringa – talentinga, ji gali kovoti dėl aukštų pozicijų. Ji labai sunkiai ir daug dirba, treniruojasi Italijos komandoje. Labai malonu, kad vis daugiau jaunų žmonių renkasi šį kelią.
Patikėkite, tokios akimirkos, kaip šiandien, yra nepakartojama emocija. Aš kvėpuoju šia emocija. Namuose dalyvauti olimpinėse žaidynėse yra nesuvokiama. Tai man kaip ekstazis.
Stovėdamas starte sau mintyse pasakiau: kaip taip gyvenimas susiklostė, kad esu čia, visai šalia namų, kuriuos galiu pasiekti pėsčiomis, ir startuoju olimpinėse žaidynėse. Ir ne šiaip startuoju, o kovoju, kad užimčiau kuo aukštesnę vietą.
