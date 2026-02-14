J. Traubaitės neįveikė net šlubuojanti sveikata: „Rezultatas nekoreliavo su tuo kaip jaučiausi“

„Noras ir tikslas buvo patekti į persekiojimą olimpinėse žaidynėse, bet garantuota dėl to tikrai nebuvau. Žiūrint į asmeninių lenktynių pasirodymą atrodė, kad jeigu pavyktų su šaudymu susitvarkyti, tai turėtų pavykti, bet nedrąsu buvo galvoti. Šiemet labai daug startų buvo sunkūs. Tame pačiame Rūpoldingo pasaulio taurės etape abi šaudyklas švariai praėjau, bet į persekiojimą tada nepavyko patekti“, – džiaugsmingai po finišo su ltok.lt mintimis dalijosi J. Traubaitė.
Olimpinėse žaidynėse Milane ir Kortinoje savo debiuto sulaukusi 25-erių sportininkė distanciją įveikė per 23 min. 00,2 sek. (šaudymas 1+0) ir nuo nugalėtojos norvegės Maren Kirkeeide, kuri šaudydama neklydo, atsiliko 2 min. 19,4 sek. Sidabrą laimėjusi prancūzė Oceane Michelon (0+0) nuo pirmos vietos atsiliko vos 3,8 sek. Bronza atiteko kitai prancūzei Lou Jeanmonnot (0+1).
Organizatoriai Valentino dienos proga visas sportininkes finiše pasitiko su rožėmis.
Sirgalių dar nuo čia pat vykstančių pasaulio taurės etapų pamėgtoje Anterselvos trasoje tarp dešimčių tūkstančių aistruolių lietuvė sulaukė gausaus artimųjų ir draugų palaikymo, bei tuo labai džiaugėsi. Simboliška, kad Juditos vardą trasos prieigose šaukė ne tik tėvai su broliu ir sese, bet ir komandos draugės, su kuriomis prieš daugybę metų pradėjo užsiimti orientavimosi sportu ir slidinėjimu. Mat biatlonu profesionaliai užsiima tik keletą metų – prieš tai daugybę titulų buvo pelniusi orientavimosi sporte.
„Labai daug iš tikrųjų pažįstamų čia atvyko palaikyti vietoje. Tėvai su broliu ir sese dar vis yra čia, atvažiavo dėdė su teta. Labai daug draugų iš orientavimosi sporto nuo labai senų laikų, tarp kurių ir Karolina, su kuria visada orientavimosi sporto slidėmis trasose čiuoždavome kartu su Roku, taip pat Justė atvažiavo irgi su kompanija. Labai daug palaikymo, labai smagu“, – šypsodamasi sakė J. Traubaitė, siųsdama ir jiems linkėjimus.
Biatlonininkė pripažino, kad savijauta trasoje nebuvo labai gera: „Rezultatas nekoreliavo su tuo kaip jaučiausi prieš startą ir trasoje. Buvo gana sunku. Ypač prieš startą atrodė, kad ir raumenys „neįsijungia“ niekaip. Džiugu, kad trasoje kitaip viskas vyko. Smagu, kad ir su šaudymu visai pavyko susitvarkyti, nes stovint tikrai kažkaip buvo nelengva. Perlaikymų šiek tiek padariau, bet pavyko sukontroliuoti, nenuspausti be reikalo gaiduko. Manau, kad tikrai gerai slydo, smagiai čiuožėsi“.
Be to, organizatoriai sportininkei leido pačiai rinktis starto grupę, tad šįkart startavo dešimta – pati pirmoji iš lietuvių. Sportininkė įvardijo to privalumus:
„Labai smagu buvo, kad man jau leido rinktis starto grupę, o nebe pabaigoje startuoti šį kartą. Nesinori to apšilimo daryti per kelis kartus ir daug smagiau išstartuoti padarius tiesiog vientisą apšilimą. Idealiai žiūrint, geriausia būtų startuoti dar keletą minučių vėliau, kad jau pirmą ratą ne visai vienai važiuoti, o jog matyti galėtum priekyje kokį nors atskaitos tašką. Tikrai geriau startuoti man 10-ai, nei kad kokiai 80-ai. Bent jau man“, – sakė J. Traubaitė.
Rytojaus 10 km moterų persekiojimo lenktynėse olimpinė debiutantė 6 sek. vysis legendinę Italijos biatlono superžvaigždę Dorothea Wierer, kuri savų sirgalių akivaizdoje ketina užbaigti savo tituluotą olimpinę karjerą. Lyderę norvegę vysis 2:19 min. Prieš startą J. Traubaitė įvardijo svarbiausius akcentus:
„Fiziškai kiek įmanoma reikia atsigauti, pailsėti. Tada stengsiuosi koncentruotis maksimaliai viską gerai padaryti šaudykloje, nes greičio čia neatrasi kažkokio per naktį, reikia stengtis laikytis su varžovėmis, tokia kontaktinė rungtis. Susitvarkyti reikės kuo geriau šaudykloje“, – sakė lietuvė.
Kitos trys Lietuvos atstovės liko už persekiojimo lenktynių borto. Vos 20 sek. iki geriausiųjų 60-uko, kuris garantuotų vietą persekiojime, pritrūko Lidijai Žurauskaitei. Lietuvė distanciją įveikusi per 23 min. 39,9 sek. (šaudymas 2+0) buvo 64-a.
„Šiandien tikrai nėra vėjo ir buvo suprantama, kad lyderės šaudys labai tiksliai. Tokia greita trasa, todėl šansas patekti į persekiojimą tik su geru šaudymu. Pati gal paskubėjau truputį šaudyti pirmame ruože. Gal pirmame rate per greitai čiuožiau, nes važiavau pirmame rate paskui švedę Hanna Oeberg, ji labai stipri sportininkė, bet gerai jaučiausi laikydamasi iš paskos.
Man nebuvo sunku važiuoti, bet prieš pat šaudymą pagalvojau, kad gal man reikėtų prasikvėpuoti, labiau susikoncentruoti ir viską kontroliavau kaip ir, bet kažkas nepavyko... Stengiuosi negalvoti apie tai „jeigu būtų taip, būtų taip“. Kaip yra taip yra, dabar turime dar estafetę, reikia susikoncentruoti ten“, – pasakojo olimpinių žaidynių debiutantė L. Žurauskaitė.
Biatlono varžybų dalyviams sprinto distancijoje už kiekvieną netaiklų šūvį tenka įveikti 150 m baudos ratą. Šįkart kita olimpinė debiutantė iš Lietuvos Sara Urumova jų visai išvengė. Tačiau greičio pritrūko – finišavusi per 24 min. 49,9 sek. buvo 84-a.
„Šiemet pirmas nulis ir apskritai IBU taurėje dar nesu turėjusi visiškai švaraus šaudymo. Prasidėjus sezonui buvo kažkas ne taip su šaudymu, bet po naujųjų metų po truputį, po truputį atsistačiau ir pavyko sušaudyti švariai. Aš žinau, kad aš galiu tiksliai šaudyti. Čia yra pirmas nulis ir tik antras sprintas kaip tokiam lygyje. Būčiau galėjusi pravažiuoti geriau, jei savijauta būtų buvusi geresnė“, – po finišo sakė S. Urumova.
Nors šaudymas buvo tikslus, nebuvo paprasta tai įgyvendinti.
„Jeigu mano treneris komentuotų mano šaudymą, pasakytų, kad aš „žvejojau“ kiekvieną šūvį, nes buvo labai sunku. Man būna tikrai sunkus atėjimas į šaudyklą, reikia daug atsikvėpuoti. Lyderiams įtaką daro ir jauduliukas – jie juk kovoja dėl medalių, suprantu, kokia ten įtampa ir tarpusavio konkurencija, bet esu labai laiminga, kad pavyko šiandien „švariai“ atidirbti. Man tai pirmas nulis, o dar olimpinėse žaidynėse. Žinau, kad padariau viską, labai sunkiai važiavosi. Tikiuosi, kad spėsiu atsistatyti ir geriau pasirodyti estafetėse“, – išsamiai pasakojo S. Urumova.
Iš viso sprinte startavo 4 Lietuvos moterys ir tik vienai jų tai ne pirmosios olimpinės žaidynės. 40-metė mokslų daktarė Natalija Kočergina šaudykloje klydo 5 kartus ir finišavo priešpaskutinė – 90-a.
Sprinto, o vėliau ir persekiojimo lenktynių rezultatai bus svarbūs ir dalinant kelialapius į labiausiai prestižinę rungtį – 15 km bendro starto varžybas, kuriose dalyvaus tik 30 ankstesnėse lenktynėse geriausiai pasirodžiusių atletų.
Iki šiol vienintelis lietuvis, bandęs jėgas olimpinių žaidynių bendro starto rungtyje, yra Tomas Kaukėnas. Tai jam pavyko 2018 m. Pjongčange. Ten Lietuvos sportininkas finišavo 30-as.
Rytoj biatlonininkams pasirodymai olimpinėse žaidynėse tęsis persekiojimo rungtimi. 12.15 val. Lietuvos laiku savo starto 12,5 km persekiojimo lenktynėse sulauks vyrai, tarp kurių turėsime ir vieną Lietuvos atstovą – Vytautas Strolia vakar užėmęs 49-ą poziciją sprinto varžybose pelnė vietą rytojaus starte. 10 km moterų persekiojimo varžybos prasidės 15.45 val. Lietuvos laiku, kuriose lauksime ir Lietuvos atstovės J. Traubaitės pasirodymo.
