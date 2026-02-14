SportasKitos naujienos

Latvijos ledo ritulininkai švenčia – iškovota pirmoji pergalė ledo ritulyje

2026 m. vasario 14 d. 16:30
Lrytas.lt
Latvijos ledo ritulio rinktinė šeštadienį iškovojo pirmąją pergalę 2026 metų žiemos olimpinėse žaidynėse. Mūsų kaimynai 4:3 (1:2, 1:0, 2:1) įveikė Vokietijos komandą.
Pirmajame kėlinyje Luko Reichelio ir Luko Kaelble įvarčiai leido vokiečiams pirmauti, tačiau prieš lemiamą kėlinį rezultatas buvo lygus 2:2, kadangi du įvarčius pelnė Danas Ločmelis.
9-ąją trečiojo kėlinio minutę Eduardas Tralmakas išvedė latvius į priekį, o po 3 minučių pranašumą padvigubino Renarsas Krastenbergas. Timas Stutzle’as dar sugebėjo sušvelninti rezultatą, tačiau pergalę iškovojo latviai.
Pirmajame mače JAV 5:1 sutriuškino latvius, o vokiečiai 3:1 susitvarkė su danais. Paskutinės C grupės rungtynės bus žaidžiamos sekmadienį.
Tuo tarpu B grupėje švedai 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) įveikė slovakus.
B grupėje – tikras chaosas. Švedai ir slovakai turi po 6 taškus ir užima 1–2 vietas, tačiau trečioje vietoje esantys suomiai, jeigu nugalės dar nė taško neturinčius italus, taip pat turės 6 taškus ir likimas spręsis skaičiuojant įmuštų ir praleistų įvarčių balansą.
