Į biatlono persekiojimo lenktynes prasibrovė tik viena lietuvė

Mūsų šalies biatlonininkės Milano ir Kortinos olimpinėje trasoje varžėsi 7,5 km sprinte. Geriausiai iš lietuvių pasirodė Judita Traubaitė, kuri finišavo 49-ta ir vienintelė prasibrovė į sekmadienio persekiojimo lenktynes.
J. Traubaitė startavo 10-a (15 val. 50 min.), L. Žurauskaitė – 82-a (16 val. 26 min.), N. Kočergina – 84-a (16 val. 27 min.), S. Urumova – 85 (16 val. 27 min. 30 sek.).
Judita pirmajame šaudyme gulint nepataikė tik vieno šovinio. Antroje šaudykloje mūsiškė šaudydama stovint neklydo nė karto ir pasirodžius 63-ims sportininkėms nuo lyderės atsilikdama 1:30.8 min. užima 36-ąją poziciją.
Trasą mūsiškė įveikė per 23:00.2 min. ir užėmė 49-ąją poziciją.
L. Žurauskaitė pirmoje šaudykloje klydo du kartus, tačiau iš stovimos padėties lietuvė šaudė nepriekaištingai. Atidavusi visas jėgas lietuvė finišavo per 23:39.9 min. ir liko 64-ta.
Jaunoji S. Uromova neklydo nė vienoje šaudykloje. Deja, mūsiškės tempas trasoje nebuvo pats geriausias ir ši trasą įveikusi per 24:49.9 min. liko 84-oje vietoje.
N.Kočergina pro šalį šovė 5 kartus ir su 25:35.9 min. rezultatu užėmė 90-ąją vietą.
Auksas atiteko norvegei Maren Kirkeeidei, kuri trasą įveikė per 20:40.8 min. Sidabras ir bronza keliavo į Prancūziją Oceanei Michelon (+3.8 sek.) ir Lou Jeanmonnot (+23.7). Pastaroji vienintelė iš medalininkių kartą šovė pro šalį.
Iš viso šioje rungtyje dalyvavo 91 sportininkė, 60 geriausių pateko sekmadienį vyksiančias 10 km persekiojimo lenktynes.
Iki Milano ir Kortinos žaidynių olimpietės duonos buvo ragavusi tik N.Kočergina, lenktyniavusi 2018 m. Pjongčange. Kitos trys rinktinės narės – olimpinių žaidynių debiutantės. Bet J. Traubaitė ir L. Žurauskaitė šiose žaidynėse jau startavo po du kartus. Jos kartu su Vyauto Strolia ir Nikita Čigaku užėmė 20-ąją vietą mišrių estafečių komandų lenktynėse 4x6 km.
Asmeninėse 15 km varžybose J. Traubaitė buvo 47-a, S. Urumova – 77-a, L. Žurauskaitė – 81, N. Kočergina – 87-a.
Vasario 13-ąją vykusiame vyrų 10 km sprinte laimėti bilietą į sekmadienio 12,5 km persekiojimo lenktynes pavyko tik 49-ąją vietą užėmusiam V. Stroliai.
