Mačo metu net du kartus atsilikę latviai sugebėjo atsitiesti ir po dramatiškos kovos 4:3 (1:2, 1:0, 2:1) palaužė vokiečius.
Tai ne tik pirmoji Latvijos ledo ritulio rinktinės pergalė šiose Milano-Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse. Tai pirmasis latvių laimėjimas olimpiadoje po 12 metų pertraukos.
Paskutinį kartą latvių ledo ritulininkai olimpinėse žaidynėse pergalės skonį buvo pajutę tik 2014 metais Sočyje, kai 3:1 buvo įveikę Daniją.
„Puikus jausmas. Įmušti įvartį olimpinėse žaidynėse yra dvigubai saldu. Saldi pergalė, norisi ją skirti visiems mus palaikiusiems, šiandien palaikymas buvo nuostabus“, – po ilgai lauktos pergalės samprotavo latvis Eduardas Tralmaksas.
„Detroit Red Wings“ puolėjas šiose rungtynėse pasižymėjo įvarčiu, kuris išvedė latvius į priekį.
Trečiojo kėlinio metu mūsų kaimynai buvo įgiję dviejų įvarčių pranašumą, bet 2022-ųjų olimpiniai ledo ritulio čempionai neketino nuleisti rankų.
Tiksint paskutinėms kėlinio minutėms vokiečiai pakeitė savo vartininką šeštuoju aikštės žaidėjų ir surengė tikrą šturmą prie Latvijos rinktinės vartų.
Pirmąjį žingsnį vokiečiai pasiekė – jie sušvelnino atsilikimą iki minimumo, o švieslentėje tiksiančios sekundės tiek latviams, tiek ir jų sirgaliams atrodė tarsi amžinybė.
Sukandę dantis Latvijos rinktinės ledo ritulininkai atsilaikė ir šventė ilgai lauktą pergalę.
Nuaidėjus finalinei mačo sirenai „Pittsburgh Penguins“ atstovaujantis latvių vartininkas iškėlė lazdą į viršų, o jį už sėkmingą pasirodymą suskubo sveikinti kiti komandos draugai.
Po mačo vartų sargas kalbėjo apie ant arenos ledo paliktus kilogramus.
„Manau, kad numečiau kokius penkis ar šešis kilogramus. Bet tai mačo metu yra įprasta. Šioje arenoje gana karšta, tad nenustebčiau, kad tų kilogramų gali būti ir daugiau“, – atviravo vartininkas.
Šiose rungtynėse jis atrėmė net 26 iš 29 Vokietijos atliktų smūgių.
Latvijos rinktinės treneris Harijis Vitolinšas džiaugėsi, kad jo auklėtiniai įvykdė rungtynių planą.
„Visi, kurie šiandien vilkėjo aprangas prisidėjo prie šios pergalės. Tai buvo gera, graži komandinė pergalė. Rungtynės buvo įdomios, greitos, netrūko emocijų. Jei mes ir galime laimėti, tai tik taip kovojant“, – samprotavo jis.
„Svarbiausia teisingai suvokti trenerio pateiktą informaciją. Tai išėjo gerai“, – pridūrė treneris.
Pasirodymą žiemos olimpinėse žaidynėse Latvijos ledo ritulininkai pratęs pirmadienį, kai paskutiniajame C grupės mače susikaus su Danija.