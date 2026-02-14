SportasKitos naujienos

Sekso žaidynės: olimpiniame kaimelyje prezervatyvų pritrūko po 3 dienų

2026 m. vasario 14 d. 13:48
Lrytas.lt
Milano-Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse sportininkai uoliai dirba ne tik savo trasose, bet ir olimpiniame kaimelyje. Pranešama, jog atletai per 3 dienas išnaudojo visus prezervatyvus.
Kaip įprasta, organizatoriai nuo 1988 metų aprūpina sportininkus prezervatyvais.
Šįkart buvo suteikta 10 tūkstančių saugos priemonių, tačiau jos buvo iššluotos vos per 3 dienas.
Italijos dienraštis „La Stampa“ skelbia, jog organizatoriams teko užsakyti dar vieną siuntą.
Šiais metais beveik 3000 sportininkų buvo išdalinta tik 10 tūkst. prezervatyvų – tai ženklus sumažėjimas, palyginti su 300 tūkst. vienetų, kurie buvo išdalinti beveik 11 tūkst. sportininkų 2024 m. Paryžiaus olimpinėse žaidynėse.
„Jei kai kuriems tai atrodo keista, jie nežino apie nusistovėjusią olimpinę praktiką. Ji prasidėjo Seule 1988 m., siekiant didinti sportininkų ir jaunimo informuotumą apie lytiškai plintančių ligų prevenciją – temą, kuri neturėtų kelti gėdos“, – teigė Lombardijos regiono gubernatorius Attilio Fontana.
prezervatyvai2026 metų žiemos olimpinės žaidynės (Milanas-Kortina)

